OČEKUJEMO NISKU INFLANCIJU: Vučić - Imamo rekordan broj zaposlenih i zlatnih rezervi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju naciji govorio je o situaciji u Srbiji i okruženju i izazovima koji nas čekaju. Tom prilikom osvrnuo se i na inflaciju i zlatne rezerve.

-Potrebna nam je stabilnost javnih finansija. U prvom kvartalu ove godine Srbija je imala najveći rast u Evropi. Rast nam omogućava da imamo više novca i da možemo da obezbeđujemo veća primanja. Krenula je sezona raznih štrajkova i zahteva. Gledaćemo da učinimo sve što možemo, ali molim ljude da se ponašaju u skladu sa mogućnostima zemlje, a ne svojim željama. Svake godine slušam kako će neko da baci svoj rod, a svake godine rade sve više, imaju nove mašine, zarada sve veća. Zato vas molim da ne tražimo šta je nemoguće.

-Inflacija očekujemo da u junu bude na nivou 4,1 odsto. Zvanično će biti za dva, tri dana. Za nas je važno da smo na rekordnom nivou zaposlenih - 2.313.000. Devizne rezerve su nam 27 milijarde evra, što je apsolutni rekord, a zlato na 41,3 tone - 2012. je bilo svega 15 tona, a rezerva 10 milijardi.

"615 milijardi dinara nam je danas na računu. To je naša zajednička politika, premijera Vučevića, ministra Malog i mene da napravimo jastuke - takozvane bafere. Uspeli smo da obezbedimo dodatne bafere. Očekujem velike poremećaje na tržištu svega, od energenata do hrane i svega drugog u mesecima pred nama. Ne u Srbiji, već u svetu. Zato smo se snašli, iako je sve to skupo".