MINISTAR MALI: Mikro biznisi imaju veliki uticaj na privredni rast i razvoj cele ekonomije

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali prisustvovao je danas dodeli priznanja najboljim preduzetnicima, pobednicima akcije „Junaci mikro biznisa 2024“, i tom prilikom istakao da mali privrednici imaju odlične poslovne ideje i ogroman uticaj na privredni rast i razvoj cele ekonomije.

Prvo mesto u ovogodišnjem takmičenju osvojila je firma „Bobist nameštaj“ iz Šida, drugo mesto proizvodnja odeće iz Vladičinog Hana „Đokić–S“, a treće proizvodnja kartonske ambalaže „Kartonprodukt“ iz Inđije.

Ministar Mali je čestitao finalistima akcije „Junaci mikro biznisa“, i naglasio da bi mu, da je on bio u žiriju, bilo teško da izabere najboljeg jer su svi odlični.

- Na desetine dobrih ideja i preduzeća je ono što čini Srbiju drugačijom i uspešnijom, taj preduzetnički duh, poslovne ideje koje imaju i mlađi i stariji, način na koji možemo nešto što je nekada bio samo san da pretvorimo u javu -poručio je Mali na skupu u Privrednoj komori Srbije.

On je govorio i o makroekonomskim rezultatima naše zemlje i naglasio da smo u prvom kvartalu ove godine imali 4,7 odsto rasta naše ekonomije.

- To je najveća stopa rasta u Evropi u ovom trenutku i to nije slučajno. To je posledica odgovorne politike koju vodimo, ulaganja u infrastrukturu, ekologiju, energetiku, sve što podstiče rast ekonomije, a tu su i mikro, mala, srednja preduzeća, preduzetnici, upravo ovakve kompanije, koje svojim idejama, energijom i naporima menjaju sebe, sve nas i doprinose visokim stopama rasta - istakao je Mali, i podsetio da je stopa rasta evrozone u prvom kvartalu bila 0,4 odsto.

Prema njegovim rečima, poslovni ambijent u Srbiji je sve bolji, imamo rekordno nisku nezaposlenost i visoku zaposlenost, rekordne investicije i budžet.

Mali je pozvao privrednike da pronađu interes i uključe se u projekte kao što je Ekspo 2027.

- Od zemlje koja je pre 11 godina bila na ivici bankrota, bićemo domaćini najveće svetske manifestacije gde očekujemo više od tri miliona posetilaca. Hoćemo da predstavimo našu zemlju na pravi način, da podignemo kvalitet života, infrastrukture i da se razvijamo još više. Po meni je to je šansa za sve - rekao je Mali.

Dobitnicima je poželeo sve najbolje, i naglasio da oni daju najbolji primer kako se može biti uspešan. Poručio je da je država tu za privrednike i za sve nedoumice koje imaju.

- Tu smo ako treba da pomognemo, a ako odmažemo skrenite nam pažnju da to ispravimo. Želja nam je da uvek budemo tu za vas i da uz vas nastavimo da ostvarujemo visoke stope privrednog rasta kao što smo to imali u prvom kvartalu ove godine - poručio je Mali.

Direktorka Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije Branislava Simanić podsetila je da „Blic“ već 15 godina organizuje izbor za najboljeg preduzetnika, kao i da je poslednjih nekoliko godina fokus na mikro preduzećima.

- Smatramo da je to sektor kome je najpotrebnija naša podrška i sugurna sam da ta podrška nikad nije bila veća, kako od države i nadležnnih ministarstava, tako i od PKS - navela je Simanić.

Predsednik Izvršnog odbora "3Banke" Vladimir Vukotić zahvalio se ministru Malom što podržava ovu akciju. Poručio je preduzetnicima da oni spadaju u red hrabrih koji su krenuli u nezvesno i kreirali novu vrednost, i to ni iz čega.

Uz podsećenje na rast i razvoj „3Banke“, Vukotić je rekao da ta banka ima drugačiji pristup klijentima i malom biznisu.

- Danas mogu da kažem da je svaki treći preduzetnik u Srbiji finansiran od naše banke, negde oko 35 odsto. Više od 40 odsto naših klijenata su prvi put klijenti bilo koje banke - naveo je Vukotić.

Dobitnici nagrada izrazili su zadovoljstvo što su izabrani u tako jakoj konkurenciji.

Biljana Stojković iz “Bobist” nameštaja iz Šida rekla je da su vrednost, upornost, istrajnost i međusobna podrška doveli nju i supruga Bogdana do uspeha. Oni su započeli biznis od nule, a izrada nameštaja je krenula u staroj šupi pored kuće. Sada imaju lepo opremljenu radionicu i ugovorene poslove i po nekoliko meseci unapred.

- Jesmo mali, krenuli smo od nule. Bilo je teško, ali smo suprug i ja bili podrška jedan drugom u svemu - rekla je Biljana i zahvalila se svima koji su glasali za njih.

Slađana Đokić je dobila drugu nagradu, a reč je o preduzetnici koja se bavi proizvodnjom odeće od 2006. godine.

Mladi preduzetnik Stefan Živković koji već sedam godina proizvodi kartonsku ambalažu, ukazao je na ogroman značaj porodice za uspeh. Stefan sada ima saradnju sa oko 150 firmi širom Srbije koje njegova firma snabdeva kartonskom ambalažom.

Dnevni list „Blic“ i „3Bank“ su i ove godine birali najbolje preduzetnike, junake mikro biznisa. Stručni žiri, koji su činili predstavnici Ministarstva finansija, „3Banke“, Privredne komore Srbije i „Blica“ odabrao je šest najboljih, a kome će pripasti vredne nagrade glasanjem su odlučili čitaoci „Blica“.

Za prvo osvojeno mesto nagrada je 500.000 dinara, za drugo 300.000 dinara i treće 200.000 dinara.

Cilj akcije „Junaci mikro biznisa“ je promovisanje, jačanje i podrška preduzetničkom duhu sa akcentom na male biznise u Srbiji.

