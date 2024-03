MRAZ OBRAO NEKTARINE: Minus ostavio ozbiljne posledice u većini voćnjaka

JUTARNjI mrazevi, koji su prethodnih dana pogodili veći deo Srbije, izazvali su ozbiljna oštećenja u pojedinim voćnjacima, posebno onih pod zasadom kajsije, nektarine i breskve, jer su ove voćke trenutno u fazi cvetanja.

Foto V. Ilić

Stručnjaci iz Instituta za voćarstvo u Čačku ističu da sneg u višim predelima nije naneo štete voću, pošto je snežni pokrivač pogodio uglavnom više predele, na većoj nadmorskoj visini, gde vegetacija kasni.

Dr Darko Jevremović, direktor ove ustanove, kazao nam je da su izlaskom na teren na određenim parcelama pod koštičavim vrstama voća uočena oštećenja čak i do 50 procenata. U nekim zasadima na stablima kajsije, nektarine i breskve stradalo je pola cvetova. Uzrok tome su bili mrazevi koji su se prethodnih jutara spustali i do temperature od minus četiri.

- Sneg u predelima sa višom nadmorskom visinom nije oštetio voćnjake, jer u tim predelima i dalje nije počela vegetacija, odnosno kasni sedam do deset dana. Dešavalo se da se grane lome pod teretom snega, ali to nije toliko ozbiljan problem kao izmrzavanje cvetova u nižim područjima - kazao nam je dr Jevremović.

On je savetovao voćare da nastave sa redovnim aktivnostima u voćnjacima u ovo doba godine, odnosno da se sprovedu hemijska tretiranja, suzbijanje korova i završetak rezidbe, ko to nije do sada obavio. Voćar Milenko Stanišić iz sela pokraj Čačka, koji pod zasadima kajsije ima blizu hektara, kazao nam je da je mraz u njegovom zasadu "obrao" polovinu cvetova.

I jabuke na udaru PAD temperature koji je sredinom nedelje pogodio većinu teritorije Srbije, takođe je izazvao opadanje pupoljaka u zasadima jabuke. Dr Jevremović nam je rekao da još nije utvrđen stepen oštećenja kod ove vrste voćaka, jer za ozbiljnu procenu potrebno je da prođe nekoliko dana od mraza: - Ono što je sigurno je i da su jabuke pretrpele oštećenje, u pojedinim voćnjacima u nižim predelima čak je bilo i ozbiljnih oštećenja pupoljaka jabuke.