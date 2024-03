"MORGAN STENLI": Cene nafte mogu da porastu naglo i da iznenade

INVESTICIONA banka "Morgan stenli" upozorava da bi cene nafte ove godine mogle da porastu više nego što iko očekuje.

Foto Tanjug

Kako prenosi ugledni portal "Oilprajs", cene crnog zlata su jačale poslednjih nekoliko nedelja, ali taj trend nije naročito velikih razmera. Međutim, kako predviđa strateg za naftu u "Morgan stenliju", Martin Rats, ovo bi moglo da se promeni kasnije tokom godine. U stvari, cene bi mogle da porastu tako naglo da bi mogle da iznenade neke. On navodi da postoji gledište da rast potražnje za naftom ove godine mogu da zadovolje proizvođači koji nisu iz OPEK-a, međutim količine koje oni nude ne rastu. Ne povećavaju se ni zalihe, a to znači da će se one tokom letnjeg perioda, kada skoči potražnja, značajno smanjiti.

Na svetskom tržištu barel nafte tip brent u četvrtak je premašio 85 dolara, prvi put od novembra, a juče je oslabio 0,5 odsto na 84,99 dolara. Istovremeno, na pumpama u Srbiji dizel pojeftinjuje treću nedelju zaredom. Od juče je njegova cena niža za tri dinara, dok je benzin ostao na istom nivou. Litar evrodizala može da košta maksimalno 199 dinara, a benzin BMB 95 može da se prodaje najviše za 185 dinara. Ove cene goriva važe do narednog petka u 15.00 časova kada će biti objavljene nove.

Do poskupljenja na svetskim berzama je došlo nakon što je Međunarodna agencija za energetiku podigla svoju prognozu potražnje za crnim zlatom u 2024. godini i neočekivanog pada zaliha u SAD. Cene su pogurali i ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte.

Sve što se dešava na globalnom tržištu utiče i na naše, ali, kako stručnjaci objašnjavaju, poskupljenje sirove nafte ne odražava se odmah na cene goriva na pumpama, već odloženo, jer velike kompanije naftu nabavljaju unapred. Osim toga, tržišta nafte i derivata su dva odvojena tržišta koja mogu imati drugačije trendove. Na cenu goriva na srpskim pumpama direktno utiču berzanske kotacije derivata.

Vlada Srbije je produžila važenje Uredbe o ograničenju cene derivata nafte do avgusta. Ova mera je doneta u cilju sprečavanja većih poremećaja i očuvanja životnog standarda građna, a imajući u vidu da je tržište i dalje nestabilno. Cena goriva na našim pumpama se utvrđuje jednom nedeljno po formuli koja se zasniva na poslednjoj ceni po kojoj se trguje naftnim derivatima na referentnoj berzi u Mediteranu, a uključuje i troškove transporta, kao i kurs dolara prema dinaru.

Kako Rojters navodi, ovonedeljni rast cena nafte na svetskim berzama usledio je uprkos jačanju američkog dolara najbržim tempom u poslednjih osam nedelja. A, jači dolar čini naftu skupljom za korisnike drugih valuta. Cene crnog zlata su veći deo prošlog meseca ostale u rasponu između 80 i 84 dolara, do četvrtka kada je Međunarodna agencija za energetiku (IEA) podigla svoje prognoze o potražnji za naftom u 2024. po četvrti put od novembra, jer su napadi Huta ometali brodski transport Crvenim morem. Kako navodi u martovskom izveštaju IEA, svetska potražnja za naftom će porasti za 1,3 miliona barela dnevno 2024, što je za 110.000 barela dnevno više u odnosu na njihovu februarsku procenu. Predviđa se blagi deficit u snabdevanju ove godine ako članice OPEK plus održe smanjenje proizvodnje.

Na jačanje cena utiču i ukrajinski udari na ruske rafinerije nafte, koji su u sredu izazvali požar u najvećoj rafineriji "Rosnjefta" u jednom od najozbiljnijih napada na ruski energetski sektor. Zalihe sirove nafte u SAD su neočekivano pale prošle nedelje, pošto su rafinerije ubrzale preradu. Svetski analitičari ističu da se marže evropskih rafinerija povećavaju i ocenjuju da postoje znaci zaoštravanja tržišne ravnoteže.