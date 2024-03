POLOVNJACIMA CENA I DALJE NA GASU: Šta se očekuje na tržištu korišćenih vozila tokom ove godine

TREND rasta cena polovnjaka na našem tržištu u narednim mesecima se, najverovatnije, neće zaustaviti, ali će značajno usporiti u odnosu na prošlu godinu. Kako u razgovoru za "Novosti" kaže Petar Živković, generalni sekretar Asocijacije automobilskih novinara Srbije, polovna vozila su od početka godine već malo poskupela zbog veće tražnje.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Neće biti pada cena, velika je potražnja, jer su nova vozila sve skuplja - kaže Živković. - Do kraja 2024. polovnjaci će poskupeti maksimalno oko 10 odsto.

Prema analizi koju je uradio sajt "Polovni autmobili", prosečne cene polovnjaka u Srbiji su lane skočile 19 procenata u odnosu na 2022. Glavni razlozi za to su globalna nestabilnost, rast inflacije u evropskim državama iz kojih uvozimo automobile, a uticao je i "domaći" faktor - povećani troškovi uvoza korišćenih vozila.

Govoreći o kretanju cena polovnjaka u ovoj godini, Živković kaže da zavisi od toga kada će početi zamena starih vozila za novija, uz subvenciju države od 2.100 evra, i kako će biti organizovana.

- Svi iščekuju da krene zamena, i trgovci i vozači koji se sve više raspituju na placevima i kalkulišu šta im je najisplativije - ističe naš sagovornik. - Ako ta akcija bude trajala nekoliko godina, kao što se najavljuje, to je dobar potez koji će uticati na stabilizaciju tržišta. Osim toga rešićemo se krševa, onih vozila koja više ne mogu ni da se popravljaju, a opasna su po bezbednost i zagađuju vazduh.

On ocenjuje da je dobro što je država, osim starih dizelaša, rešila da u ovu akciju uključi i stare benzince i što će biti omogućena subvencija i za kupovinu i novih i polovnih vozila.

UTVRĐIVANjE KILOMETRAŽE 30 EVRA PRILIKOM kupovine polovnjaka, najveći problem su prevare sa vraćanjem kilometraže. Dešava da se vozila prodaju sa navodno pređenih 200.000 kilometara, a zvanično su prešla 500.000 ili čak 700.000 kilometara. Sada ima načina da kupac i to proveri. - Postoje specijalizovane firme koje mogu tačno da utvrde koliko je kilometara prešlo vozilo i ta procena košta 30 evra - kaže Petar Živković. - Oni ukucaju broj šasije i dobiju sve podatke o automobilu, od toga kada i šta je servisirano, do tačnog broja pređenih kilometara. Ono što je pre važilo, da se vozilima iz Nemačke ne vraća kilometraža, više nije tačno, a verovatno se to kod nas namešta.

Što se tiče ponude polovnjaka u Srbiji, Živković kaže da je dobra, a da su najtraženija korišćena vozila u cenovnom rasponu od 5.000 do 9.000 evra.

- To su uglavnom automobili "evro 4" standarda, a ubedljivo najtraženiji je "folksvagen", a tu su i "pežo", "reno" - navodi naš sagovornik. - Oni koji imaju mogućnosti i vole prestižna vozila, najviše traže luksuzne automobile SUV, stare četiri do pet godina. Njihove cene idu i do 50.000 evra, ali uvoznici bez problema prodaju takva vozila.

U Srbiji još nije uvedena zabrana automobila standarda "evro 3" i "evro 4", iako je najavljivano da će to biti urađeno od početka ove godine. Ipak, kako Živković navodi, sve je teže na našem tržištu naći ta vozila, jer ih u Evropi ima sve manje, pa je opao i njihov uvoz.

- Iznenađujuće je da se ljudi sve više raspituju za polovne električne i hibridne automobile - ukazuje Živković. - Procenjuje se da je lane uvezeno 200 do 300 tih polovnjaka, najčešće marke "tesla".

OVE GODINE POPUSTI NA SAJMU DOBRA vest za vozače koji planiraju da pazare novo vozilo je da će ove godine na Sajmu automobila biti popusta, što nije bio slučaj lane. Ta manifestacija se održava od 21. do 27. marta u halama Beogradskog sajma. Već su sada pojedini uvoznici izašli sa sajamskim popustima, koji se kreću od 3.500 do 6.000 evra, a očekuje se da će se povoljnijim ponudama pridružiti i ostali. Na sajmu će biti mnogo više noviteta nego prošle godine, uvoznici su bolje snabdeveni, a osim toga tržište novih vozila se stabilizovalo i skraćeni su rokovi isporuke.