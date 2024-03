VUJKO: Domaće kompanije stub i nosilac u investicionom ciklusu koji nas očekuje

GENERALNI direktor kompanije Millennium Team, Stojan Vujko učestvovao je na Kopaonik biznis forumu, gde je bio jedan od panelista na temu „Razvoj infrastrukture u uslovima rastućih kamatnih stopa“.

Foto: Millennium Team

Razvoj infrastrukture podstiče dalji rast privrede i sa stanovišta nacionalne ekonomije, ne može se posmatrati kao izolovani sektor. Stojan Vujko, generalni direktor Millennium Team-a istakao je da su domaće kompanije stub i nosilac u investicionom ciklusu koji nas očekuje.

- Svi veliki infrastrukturni projekti koje realizujemo, a i koji nas čekaju, za nas su ključni, jer pored referenci i znanja koje na taj način stičemo, to je i prilika za domaće kompanije da izađu na inostrano tržište. Domaće kompanije sada mogu da pariraju stranim firmama i da odgovore kvalitetno na sve zahteve i rokove - naveo je Vujko.

Foto: Millennium Team

Za 20 godina Millennium Team se pozicionirao na mestu lidera u građevinskoj industriji. Realizacijom velikih infrastrukturnih projekata Beograd na vodi, energetskih projekata gasovoda i gasifikacije gradova, do sada smo uradili više od 2,500 km gasovodne mreže u Srbiji, prečišćivače otpadnih voda, sada realizujemo projekat Čista Srbija u četiri grada, a u toku su projekti Metro, Expo, Nacionalni stadion.

- U poslednjih 10 godina država ima jasnu strategiju ulaganja, imamo velike i značajne projekte u Srbiji, gde domaće kompanije učestvuju sa minimum 49%, a negde i više, u izgradnjih infrastrukturnih projekata. Što samim tim pokazuje da mi to možemo i da mi to znamo. Domaćim kompanijama je važno da imamo stabilnost, da znamo u kom smeru se kreću ulaganja, kako bismo našu strategiju prilagodili. Smatram da je ključna sinergija sa fakultetima i institutima, gde se dešava kontakt nauke i privrede. Mi imamo 1800 zaposlenih, 450 inženjera, 17 doktora nauka, ključ je ulaganje u znanje, jer to vodi ka uspehu - istakao je Stojan Vujko, generalni direktor Millennium Team-a u čijoj grupi posluje 21 kompanija.

Foto: Millennium Team

Panel posvećen infrastrukturi je vodila Dragijana Radonjić Petrović, potpredsednik Saveza ekonomista Srbije, a u diskusiji su učestvovali i Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nikola Pontara, direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji, Nikola Đukić, predsednik izvršnog odbora UNIQA neživotnog osiguranja i Filip Boras, partner Baker McKenzie.

Kopaonik biznis forum tradicionalno održava se već 25 godina i okuplja renomirane stručnjake i deminentna imena domaće i regionalne privredne i političke scene. Centralna tema ovogodišnjeg Foruma je “Novi globalni kontekst – izazovi neizvesne budućnosti“.