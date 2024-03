"MOŽEMO DA UGOSTIMO 120 ZEMALJA" Borovčanin: Procena je četiri i po miliona ljudi za vreme Ekspa (VIDEO)

DUŠAN Borovčanin, govorio je na Kopaonik biznis forumu o "EXPO 2027" gde se ovrnuo na to na koliko će se tačno hektara prostirati izložbeni deo i koliki broj zemalja se očekuje.

Foto: Novosti

- Sama izložba se dešava na 25 hektara, to je jedna od razlika velikoh Ekspa i ovog specijalizovanog Ekspa i dužina trajanja, naš Ekspo traje tri meseca u odnosu na svetski Ekspo koji traje šest meseci. Naša procena je da, u nekom maksimalnom kapacitetu, možemo da ugostimo 120 zemalja. Ja mislim, iz iskustva prethodnih Ekspoa, da to uopšte nije neka nedostižna brojka, naprotiv, da ćemo imati problem druge vrste a to je kako da zaista izbalansiramo učešće 120 zemalja jer mislim da će interesovanje biti zaista veće. Sad u Japanu je potvrđeno preko 150 zemalja u Osaki, i u fizičkom smislu zapravo nećemo moći da smestimo sve to. Sa moje tačke gledišta, procena je četiri i po miliona poseta za vreme Ekspa i mi smo mnogo diskutovali o tome za vreme kandidature. Možda je bolje što smo sa tom brojkom krenuli i zadržali smo se u nekim realnim okvirima. Recimo, broj ponovljenih poseta stanovnika Beograda je procenje na 1.6 što je zapravo neka procena da će dva puta posetiti svako. Postojaće tri tematska paviljona, jedan nacionalni paviljon i negde preko 80 paviljona. Ako na Ekspu provedete jedan dan i u tematskom paviljonu provedete sat i po vremena i onda provedete još sat i po u drugom tematskom paviljonu to je već tri sata. Vi morate tada da napravite pauzu, da odete negde da ručate i već vam je prošlo četiri do pet sati u jednoj poseti. Zato mislim da će broj ponovljenih poseteta biti daleko veći pritom ne govorimo o programu koji će se događati u toku dana i večernjem programu. Tako da mislim da za stanovnike Beograda, Srbije, naravno i iz regiona, odnosno da će broj ponovljenih poseta za ta 92 dana biti znatno veći. Mi se još uvek držimo te konzervativne procene, ali to je ono sa čime u ovom trenutku radimo - poručio je Dušan Borovčanin.