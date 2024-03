POLOVINA ENERGIJE IZ HIDRO SEKTORA EPS: Hidroelektrane proizvele 2,3 miliona MWh

HIDROELEKTRANE „Elektroprivrede Srbije“ nastavljaju sa odličnom proizvodnjom i u 2024. godini, a ovih dana polovina proizvedene električne energije je iz hidro sektora – rekao je Dušan Živković, v. d. generalnog direktora „Elektroprivrede Srbije“ posle obilaska HE „Ovčar Banja“, koja obeležava 70 godina rada.

Foto EPS

Živković je istakao da su u 2024. godini HE EPS-a proizvele 2,3 miliona MWh, što je za 38 odsto više od plana i za skoro 300.000 MWh više nego u 2023.

- Zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti svih naših agregata, predanom angažovanju zaposlenih i dobroj hidrologiji, prošla godina bila je rekordna po proizvodnji električne energije iz hidroelektrana. Plan je premašen za više od 40 odsto, dok je udeo hidro-zelene energije u ukupnoj proizvodnji iznosio 36,5 odsto. To je rezultat veoma dobro urađenih revitalizacija – objasnio je prvi čovek EPS-a. – Nastavljamo sa revitalizacijama, plan je da u naredne dve godine završimo revitalizaciju reverzibilne HE „Bajina Bašta“, a u pripremi su i revitalizacije „Vlasinskih“, „Bistrice“, HE „Potpeć“, kao i „Đerdapa 2“. Za sve te projekte urađena je projektna dokumentacija, a za „Vlasinske“ i „Bistricu“ su i odobrena bespovratna sredstva preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan, u iznosu od 16, odnosno 7,5 miliona evra. Revitalizacija hidro kapaciteta je naš prioritet, zato što osim višedecenijske pouzdanosti, revitalizacija donosi i veću snagu agregata što u konačnom ima i veći kapacitet za proizvodnju električne energije iz hidro potencijala. Svaki proizvedeni zeleni megavat-sat je višestruko koristan ne samo za EPS, već za celokupno društvo, građane i privredu Srbije.

Foto EPS

Živković je naglasio da su HE „Ovčar Banja“ i „Međuvršje“ svojevrsni pioniri hidro sektora EPS, prve hidroelektrane sagrađene posle Drugog svetskog rata i dalje veoma pouzdane, efikasne i postižu sjajne rezultate.

Petar Domanović, direktor HE „Elektromorava“, predstavio je istorijat i veoma dobre rezultate u 2023. Godišnji plan proizvodnje premašen je za 22 odsto, a postignut je i rekord u dnevnoj proizvodnji od 411.913 kWh. On je najavio rekonstrukciju hidromehaničke opreme koja će uticati na povećanje proizvodnje u narednim godinama.