BAJATOVIĆ: Moguće proširenje kapaciteta na gasovodu Srbija-Bugarska

POSTOJI mogućnost proširenja kapaciteta gasnog interkorektora između Srbije i Bugarske sa 1,8 na 3,2 milijarde kubnih metara.

Dušan Bajatović, Foto Tanjug

Ovo je danas izjavio generalni direktor JP "Srbijagas" Dušan Bajatović prilikom posete merno-regulacione stanice "Trupale" na toj interkonekciji u Nišu. On je naveo da bi Srbija takođe mogla da izgradi novi gasovod od Niša, preko Beograda, do mađarske granice koji bi praktično spojio grčki LNG terminal u Aleksandropolisu sa jednim od najvećih skladišta u Evropi, u austrijskom Baumgartneru. To znači, kako dodaje, da bi smo mogli da se spojimo sa izvorima gasa na Severnom moru.

Gasni interkorektor između Srbije i Bugarske pušten je u rad početkom decembra prošle godine. Obezbediće dodatnih 60 odsto povećanja kapaciteta u odnosu na trenutne godišnje potrebe Srbije, koje iznose oko tri milijarde kubnih metara gasa. Gasovod povezuje postojeću mrežu u Nišu sa bugarskom mrežom u Sofiji u dužini od 109 kilometara, a putem njega stiže gas iz Azerbejdžana.

Bajatović je gasnu stanicu "Trupale" posetio zajedno sa direktorkom Odeljenja za evropske integracije i ekonomiju u Delegaciji EU u Srbiji Andreom Hohhuber i još dvadesetak članova delegacije.