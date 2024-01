SRBIJA GRADI NOVI GASOVOD OD NIŠA DO HORGOŠA: Vlada donela odluku o izradi prostornog plana za magistralni cevovod

SRBIJA će graditi novi dvosmerni magistralni gasovod od Niša do mađarske granice što će nam omogućiti da značajno povećamo postojeći kapacitet i da postanemo velika tranzitna zemlja.

Foto Tanjug

Generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović prošle nedelje je ocenio da je ovo najveći gasni projekat koji naša zemlja planira. To će nas, kako je dodao, staviti na energetsku mapu i povezati trasu od najvećih skladišta u Austriji, do LNG terminala u Grčkoj i Turskoj. Vlada Srbije je 18. decembra donela odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene dvosmernog magistralnog gasovoda Niš - Batajnica - Horgoš - granica Mađarske, sa elementima detaljne regulacije.

Okvirna granica ovog plana obuhvata delove teritorija gradova Beograd, Niš i Novi Sad i opština Ada, Aleksinac, Batočina, Bečej, Varvarin, Velika Plana, Žabalj, Inđija, Jagodina, Kanjiža, Lapovo, Paraćin, Ražanj, Senta, Smederevska Palanka, Svilajnac, Stara Pazova, Titel, Ćićevac, Ćuprija.

Kako se navodi u odluci Vlade, konačna granica obuhvata Prostornog plana biće definisana Nacrtom prostornog plana. On će sadržati detaljnu razradu, kao i pravila uređenja, građenja i korišćenja područja. U dokumentu se ukazuje da je prioritet razvoja sektora energetike obezbeđivanje gasovodne infrastrukture u svim delovima zemlje, kao i povezivanja sa sistemima susednih država. Na taj nači bi se, kako se dodaje, otvorila mogućnost dopremanja prirodnog gasa i iz drugih pravaca snabdevanja.

- Cilj donošenja Prostornog plana jeste obezbeđivanje uslova za izgradnju dvosmernog magistralnog gasovoda kao interkonektora između Mađarske ka Bugarskoj i Severnoj Makedoniji, preko teritorije Srbije - ističe se u odluci.

Sredstva za izradu Prostornog plana obezbeđuje javno preduzeće "Srbijagas", a nosilac izrade plana je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Rok za izradu radne verzije Nacrta prostornog plana je 12 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke, osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku".

Podsetimo, Dušan Bajatović je krajem avgusta prošle godine za "Novosti" najavio da Srbija razmatra mogućnost gradnje novog cevovoda od Niša do Horgoša, a Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je tada donelo odluku da se uradi procena uticaja na životnu sredinu njegove izgradnje.

- Taj projekat bi, zbog razvijenosti mađarskog transportnog sistema, omogućio da se uspostavi dvosmerni gasovod velikog kapaciteta do Baumgartena u Austriji, koji je najveće gasno čvorište u Evropi, i sa druge strane do Grčke, odnosno Turske - rekao je tada Bajatović. - Kapacitet tog gasovoda bi mogao dodatno da se proširuje kompresorskim stanicama i na transportnim pravcima ka severu i ka jugu. Plus nam ostaje i "Balkanski tok" sa postojećim ugovorom koji imamo. Ovim projektom oslanjamo se na Južni gasni koridor koji je Evropa projektovala.

USKLAĐENO SA ZAŠTIĆENIM DOBRIMA POLOŽAJ koridora gasovoda biće određen uvažavajući princip maksimalnog mogućeg prostornog usklađivanja sa postojećim i planiranim zonama zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara, infrastrukturnih sistema i građevinskim područjima postojećih naselja.