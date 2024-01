PALE CENE PRASETINE: Evo koliko sada košta kilogram

PRASE se, kažu, ne goji uoči Božića, ali ga je najisplativije kupovati posle ovog verskog praznika. Tako je bilo i ove godine, kada je nakon 7. januara polako počela da pada cena prasadi, pa je kilogram žive vage do 20 odsto jeftiniji nego uoči brojnih slava i dočeka Nove godine.

Foto B. Puzović

Cene ovih životinja na stočnim pijacama su pale svuda, ali se i dalje veoma razlikuju od grada do grada. Prasad teška od 16 do 25 kilograma u Smederevu koštaju oko 600 dinara po kilogramu žive vage, dok im je cena u Kraljevu samo 400 dinara. Pala je cena i u Vranju, gde je ponuda prethodnih dana bila veoma dobra, a kilogram se nudio za 480 dinara. Najskuplji je Beograd, gde je za kilogram žive vage potrebno čak 650 dinara.

Najčešća otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma u klanicama na području jablaničkog okruga iznosila je 500 dinara. I klaničari sa područja južnobanatskog regiona, takođe su plaćali 500 dinara po kilogramu za otkupljenu prasad.

Prasad je pojeftinila i na stočnim pijacama u Nišu. Kilogram je prosečno 530 dinara, dok je pred novogodišnje i božićne praznike iznosila minimum 600 dinara. Prodavci kažu da su cene počele da rastu od proslave Aranđelovdana i Svetog Nikole, ali tvrde da će se poskupljenje ponoviti i pred uskršnje praznike, kada uobičajeno vlada velika tražnja.

- Cena je oko Nove godine bila 600 dinara, ali evo već od početka godine cene polako padaju. Današnja cena za kilogram je od 530 do 550 dinara - kaže Dragan Denić, poljoprivrednik iz Zaplanjske Toponice kod Gadžinog Hana. - Cena stočne hrane je takođe pala, žito i kukuruz su jeftiniji nego prošle godine, pa samim tim i cena prasića.

On kaže da cenu najviše diktiraju ponuda i potražnja.

- Što je veća ponuda i cene su niže. Trenutno je generalno manje svinja iz uvoza zbog afričke kuge - kaže on i dodaje da je ponuda u Nišu sasvim zadovoljavajuća i da ima dovoljno prasadi na prodaju. - Najviše se prodaju u okolini Aleksinca, u selu Tešica, a u Nišu u selu Mramor, gde je i najpoznatija stočna pijaca.

Tovljenici

POSLE praznika pale su i cene tovnih svinja. Kilogram tovljenika u Nišu iznosio je 350, dok je sada od 200 do 250 dinara. Tovne svinje od 80 do 120 kilograma u južnom Banatu otkupljivane su po dominantnoj ceni od 280 dinara po kilogramu. U Kraljevu se tovljenici nude po 320 dinara za kilogram. Interesantno je da je najviša cena tovljenika od 80 do 120 kilograma od 350 dinara zabeležena proteklih dana u Čačku.