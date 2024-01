POSKUPELI SALONI ZA NEGU KOSE: "Brdo para" za jednu frizuru

OTIĆI jednom nedeljno kod frizera postalo je luskuz! Poskupljenja su pogodila i ovu privrednu granu u poslednjim mesecima, te nije neobično da se novi cenovnik promeni od šišanja do feniranja. Vlasnici fizerskih salona novu naplatu svojih usluga pravdaju generalnim poskupljenjima u skoro svim oblastima, počev od podizanja cene struje do visine zakupa lokala.

Foto V. Danilov

Raspon cena u skladu je sa širokim dijapazonom usluga koje frizerski saloni pružaju. Odavno su pranje, šišanje i feniranje standard, ali trendovi diktiraju ponudu, te su različiti tretmani još različitijim preparatima postali deo uobičajene ponude na listi delatnosti. Pitanje je koliko su dame, ali i džentlmeni spremni da plate da bi izgledali lepo. A to, s druge strane, mnogo zavisi i od toga koliko su zadovoljni tretmanom, profesionalnošću i hoće li se ponovo vratiti u salon.

- Godinama idem kod iste frizerke, i pratim je iz salona u salon - kaže nam jedna Beograđanka. - Zadovoljna sam njenim radom, a važno mi je da imam poverenja kada odem na šišanje da ću zadovoljna otići odatle. Ona je dugo odolevala povećanju cena usluga, ali morala je u poslednje vreme da ih podigne za 100 do 200 dinara, što je pristupačno.

Primera radi, u jednom salonu u strogom centru Beograda, za šišanje i feniranje potrebno je izdvojiti do 1.700 dinara, za uslužno farbanje do 600. Međutim, cene zavise od salona do salona, pa će na Vračaru ista usluga, u zavisnosti od dužine kose koštati između 1.750 do 2.050 dinara, odnosno do 1.400 dinara. Sa specijalnim pakovanjima i prelivima, na kasi dame ostanu u nebranom grožđu, kada iz novčanika treba da ostave i više od 7.000 dinara. Ista franšiza salona ima različite cenovnike shodno delu grada gde posluju, a u tržnim centrima, cene su nešto više. Zakazivanje termina je odavno imperativ, i skoro je nemoguće otići kod frizera "na blef".

- Imamo mnogo stalnih mušterija i oni razumeju da sa starim cenama nije bilo moguće održati salon. Morali smo da korigujemo cenovnik, jer je u međuvremenu poskupela struja, poskupela je i nabavka preparata, a i vlasnik lokala podigao je kiriju. Smatramo da su 200 dinara više cene simbolične i da to neće uticati na naše klijente, stare i nove - objasnila nam je jedna frizerka sa Banovog brda.

Koliko je skupo negovati kosu, možda najbolje svedoče gosti prestonice, koji dođu iz unutrašnjnosti.

- Moja majka je šišanje u Dimitrovgradu plaćala nekada 250 dinara. Došla mi je u posetu nedavno i bilo joj je potrebno da ode kod frizera ovde u Beogradu. Ostala je u čudu, jer je istu frizuru, za isto vreme provedeno na stolici, platila više od 1.000 dinara. Salon čak i nije bio ekskluzivan - priča nam Snežana S.

U frizerskim salonima širom Vranja takođe vladaju drugačije cene. Neretko se događa da stalne mušterije dobiju uslugu gratis za člana svoje porodice, i onda račun za šišanje, feniranje i uslužno farbanje izađe 1.200 dinara. Primera radi, drastična je razlika i kada je reč o plaćanju svečanih frizura. U unutrašnjosti naše zemlje za posebne prilike potrebno je izdvojiti oko 2.000 dinara, dok u prestonici elegantna punđa košta i do 100 evra!

Muškarci nisu pošteđeni SVE je više salona posvećenih jačim polovinama. I njihovo sređivanje sada košta više nego ikada pre. Tako za pranje i šišanje treba da izdvoje i do 2.000 dinara. I za muškarce su u ponudi tretmani protiv opadanja kose ili peruti, i za tu uslugu treba da plate 2.100 dinara.