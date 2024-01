MALI O EKSPO 2027: To je najveći potencijel razvoja naše zemlje - gradimo Akvatik centar, rezidencijalni kompleks, Nacionalni stadion (FOTO)

MINISTAR finansija Siniša Mali govorio je o izgradnji Ekspo 2027

- Svi ovi objekti će doprineti našem rastu. Upravo 2027. godine mi smo centar sveta, bićemo domaćini najveće manifestacije koja će se održati u svetu. Nakon teških pregovora mi smo pobedili jednu Ameriku, Tajland, Španiju, Argentinu... To je velika odgovornost i velika privilegija - rekao je on.

Ministar Mali je dodao da su u julu mesecu počeli pripremni radovi na infrastrukturi, da se grade nove petlje, kilometri bulevara i puteva.

- 1. decembra 2026. godine mi moramo da predamo ključeve. Konrektno, gradićemo sajamski kompleks, zatim rezidencijalni kompleks sa 1.500 stanova, akvatik centar i Nacionalni stadion - rekao je Mali.

On kaže da očekujemo tri miliona posetilaca u Srbiji, i da će Nacionalni stadion biti pravo remek delo.

- Imaće čak 52.000 sedišta, radimo ga po svim standardima UEFA. Biće gotov do kraja 2026. godine. Gradimo i 1.500 stanova, a posle Ekspa videćemo da li ćemo ih prodavati ili ćemo ponuditi određenim kategorijama. Gradimo i Akvatik centar, novi centar vodenih sportova. I konačno povezujemo centar grada, Prokop, preko Zemun Polja sa Ekspom, i nastavljamo dalje do Obrenovca. To je nekih 18 km pruge - kaže ministar.

Ministar Mali kaže da su u pitanju ogroman prostor i ogromni projekti, i da novi grad koji tamo niče dobija svoje prve obrise.

- Ono što je meni važno je to što ovaj veliki projekat gura nove investicije. Radimo i na velikom istorijskom projektu, to je Beogradski metro. Prve dve linije biće gotove do 2030. godine. Prokop smo otvorili, konačno je Beograd dobio glavnu železničku stanicu. Ipak, radovi se i dalje nastavljaju, tamo se gradi veliki poslovni park. U jednoj od tih zgrada biće i Beogradska berza i komisija za hartije od vrednosti - istakao je on.

Kazao je i da će Beograd dobiti i novu železničku stanicu na Novom Beogradu.

- To je veliki infrastrukturni projekat koji će pojačati mobilnost. Sve mora da bude spremno za milione posetilaca koji stižu. Gradimo i novi tunel kod Ekonomskog fakulteta, to će biti nastavak velikog novog mosta koji gradimo u Beogradu. Taj most će biti gotov do 2027. godine. I moram da pomenem Beograd na vodi, projekat u koji je malo ko verovao, ali smo i taj san dosanjali - rekao je Mali.

Ministar Mali je istakao da će Hala 1 Beogradskog sajma biti jedan od najvećih kulturnih centara.

- I da se vratim na početak, Ekspo je najveći razvojni potencijal naše zemlje u narednom periodu. Ako budemo posvećeni, sve ćemo ovo uspeti da realizujemo - zaključio je on.

