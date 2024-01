NA CRNO NUDE VAUČERE KOJI NISU ŠTAMPANI: Dan nakon što su kuponi za odmor planuli, prevaranti krenuli u akciju

Čak je objavljena i fotografija vaučera za boravak u jednom apartmanu na Kopaoniku, koji se navodno prodaje za 5.000 dinara. Međutim, to nije moguće, jer ovi vrednosni dokumenti još nisu ni odštampani, a kamoli podeljeni. Ukoliko neko zaista prodaje subvenciju koju je dobio, čini krivično delo zloupotrebe. Iz Ministarstva turizma najavljuju i da će inspekcija ove godine kontrolisati ugostiteljske objekte i evidenciju korisnika koji u njima borave preko vaučera.

Kako pomoćnik ministra turizma Dunja Đenić ističe u razgovoru za "Novosti", mogućnost zloupotrebe je svedena na minimum.

- Još nije dat ni nalog za štampu vaučera - ističe Đenićeva. - Prvo se proverava da li su korisnici koji su se prijavili ispunili uslove. Ni oni nemaju informaciju da li će dobiti vaučer, već samo potvrdu da je primljena njihova prijava. Tek kada sve nadležni organi potvrde da su prijavljeni ispunili uslove, Ministarstvo turizma daje nalog za štampu i potom se vaučeri dostavljaju na kućne adrese.

Osim toga, kako objašava, vaučeri su personalizovani, a to znači da se na svakome nalazi ime, prezime i matični broj korisnika koji je stekao pravo na ovu subvenciju. Takođe, taj vrednosni kupon sadrži i naziv ugostitelja i njegov jedinstveni broj iz sistema e-turista. Korisnik je dužan da ponese sa sobom vaučer i pokaže ugostitelju na uvid, kako bi on poredeći sa ličnom ispravom proverio identitet osobe.

- Kada je pružena usluga od minimum pet noćenja, vaučer potpisuju i korisnik i ugostitelj, koji ga zadržava, jer je to jedan od dokumenata za refundaciju sredstava - navodi Đenićeva. - Ugostitelj je u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu dužan da evidentira gosta u sistemu e-turista, uz napomenu da je došao preko vaučera. Takođe, ima obavezu da izda fiskalni račun korisniku i kopiju dostavlja Ministarstvu. Tako da je mogućnost zloupotrebe svedena na minimum.

NE MOŽE POD TUĐIM IMENOM

RANIJE se dešavalo da vaučer ne iskoristi osoba koja ga je dobila, nego neko od njegove rodbine ili prijatelja, i to predstavlja kršenje zakona. Ukoliko uz tuđi vaučer i pod tuđim imenom u objektu boravi druga osoba, to predstavlja zloupotrebu subvencije. Takođe, ako ugostitelj, koji po zakonu mora da evidentira gosta u sistemu e-turista i da napomene da je došao preko vaučera, unese tuđe podatke, a ne onoga ko je korisnik vaučera, načinio je prekršaj za koji su predviđene kazne od 150.000 do 800.000 dinara. Ukoliko neko prodaje vaučer, čini krivično delo zloupotrebe, jer subvenciju koju je dobio koristi u druge svrhe.