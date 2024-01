DRASTIČNA RAZLIKA U CENI TESTENINA U INOSTRANSTVU I KOD NAS: Italijanska pasta nije za plići džep

SPREMANjE italijanskih specijaliteta, od brendirane testenine, čuva se za specijalne prilike, za posebne goste i kupuje se isključivo na akciji. Ovo je uglavnom navika potrošača u našoj zemlji, budući da su poznati "barila" proizvodi postali nedostupni za redovniju upotrebu. Barem u slučaju građana sa "plićim" džepom. Njihova cena u Srbiji značajno je viša nego u zemljama Evropske unije, te su tako postale pravi luksuz. Tek na sniženju, njihova vrednost donekle se približi cenama u marketima u drugim zemljama.

Foto: Free Images Pixabay

Primera radi, testenine dobro poznatog italijanskog proizvođača u matičnoj zemlji koštaju skoro duplo više nego što je slučaj na rafovima širom Srbije. Ista situacija je i u susednoj Hrvatskoj, dok Francuzi miris paste u kućnoj radinosti mogu sebi priuštiti i za koji cent jeftinije.

- Ne libim se da proizvode kupujem na akciji, pogotovo kada lanci supermarketa snize cene svetski poznatih brendova - kaže nam jedna Beograđanka. - Konkretno, mnogo volim da spremam "barila" mašnice i deca se njima posebno raduju. Međutim, kupim ih kada uhvatim popust, inače ne bi bile deo redovne kupovine moje porodice. Zaista su preskupe, čini mi se, neopravdano.

I zaista, kada se uporede cene, računica je jasna. U lancima supermarketa širom Srbije, tek kada su na akcijama, "barila" testenine mogu da priđu cenama u inostranstvu. Kada popusta nema, građani naše zemlje plaćaju ih duplo skuplje! Tako je u Italiji redovna cena za špagete 1.19 evra, odnosno 139 dinara . Isto toliko Italijani izdvajaju i za "pene" testeninu. Sreću da povoljnije pazare imaju i naše komšije Hrvati, budući da i u ovoj zemlji trgovci isto vrednuju ovaj brend. U Crnoj gori, primera radi, na akciji su "barila" paste još jeftinije, te se "pene" i "fusili" mogu kupiti za 99 centi, odnosno samo 116 dinara! U redovnim okolnostima, pomenute vrste i "špagete" na Crnogorskom primorju vrede 151 dinar.

Testenina "barila" veoma je popularna i u Francuskoj, a cene za najosnovnije proizvode ove firme kreću se nešto iznad jednog evra. Tako klasični špageti, pod tradicionalnom oznakom broj 5 ovog proizvođača, u jednom popularnom pariskom supermarketu koštaju 1,18 evra, ili 138 dinara. Isto toliko treba platiti i nešto tanju verziju, "kapeline". "Špagetoni" su još jeftiniji i staju pet dinara manje, a makaroni su 137 dinara, odnosno 1.17 evra. Postoje i specijalne vrste od integralnog brašna, gde klasični špageti koštaju 1,59 evra, makaroni i pene rigate 1,62, a "uvrnute" testenine 2,25 evra. Kada je reč o ograničenim edicijama, posebne "farfale", odnosno popularne mašnice treba platiti 1,90 evra, odnosno 223 dinara, a "pene rigate" bez glutena 1,95 evra, što je 228 dinara. Ima i kolekcionarskih specijaliteta, gde "bukatini" staju 2,60 evra, a tortelini sa pršutom 2,95.

Prema rečima pravnog savetnika Nacionalne organizacije potrošača Srbije Marka Dragića, ponuda proizvoda i potražnja za njima utiču na to koliko će ih trgovci vrednovati. Iako se čini da su "barila" testenine postale luksuz za obrok, izgleda da u Srbiji ipak ima kupaca, čim je cena održiva.

- Razlika u ceni zavisi od toga kolike marže imaju trgovci, a u njeno formiranje ulazi i to koliki su troškovi trasporta, carine i radne snage. Može se reći da su trgovci kartelno udruženi u održavanju iznosa proizvoda. Imaju zajednički interes i izbegavaju da odstupaju od cene. Kada bi samo jedan lanac prodajnih objekata kod nas korigovao iznose konkretnih proizvoda, morali bi i drugi. Ipak, manji trgovinski lanci, zbog manjih marži ponekad ponude niže cene istih brendova - zaključuje naš sagovornik.

Na rafovima poznatog trgovinskog lanca do juče su "pene" testenine pomenutog proizvođača, uz aplikaciju koštale pristupačnih 130 dinara, što je sniženje od čak 50 odsto. Za pastu "fusili" treba platiti do 260 dinara, za "špagete" isto toliko. Simpatične "mašnice" kreću se u cenovnom rangu od 268 do 320 dinara, u zavisnosti od trgovinskog objekta. Integralne "špagete" mogu se naći i za čak 430 dinara za pola kilograma. "Taljatele" na trenutnoj akciji koštaju 482 dinara, ali u pojedinim marketima idu i do 550 dinara. "Barila" kore za lazanje trenutno se kreću u rasponu od 575 do 650 dinara.