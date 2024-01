UKOLIKO KREĆETE PUT KRUŠEVCA ZA BOŽIĆ: Ovde se plaća putarina na Moravskom koridoru, evo koliko košta

KO uoči Božića iz Beograda putuje u pravcu Kruševca, Kraljeva i Čačka, moći će da koristi Moravski koridor, koji je mesec dana u funkciji duž cele prve deonice (Pojate‒Kruševac).

Od ove godine počela je i naplata putarine, koja za putnički automobil od Beograda do Ćićevca iznosi 740 dinara, do privremene naplatne stanice Koševi - 840 dinara, do Kruševca (isključenje Zapad) - 810, odnosno do Kruševca (isključenje Istok) - 800 dinara.

Kako je ranije predočeno, uvedeni su i popusti za korisnike studentskih kartica od 2%, penzionerskih kartica od 3%, kao i za vlasnike električnih vozila od 10%, čija primena će biti omogućena isključivo korišćenjem veb-servisa za elektronsku naplatu putarine.

Prva deonica Moravskog koridora dužine je 27,83 kilometra, dok je širina kolovoznih traka po 11,5 metara, što predstavlja najširu magistralu ove vrste u Srbiji. Ovaj deo puta ima dve denivelisane raskrsnice (Kruševac - Zapad i Kruševac - Istok), četiri mosta (dužine 250,25 m), četiri nadvožnjaka (291,2 m) i jedan podvožnjak, dužine od oko 220 metara.

Izgradnja Moravskog koridora nastavlja se i ove godine radovima na preostale dve deonice: Kruševac‒Adrani (53,88km) i Adrani‒Preljina (30,66 km). Na gradilištu je svakodnevno više od 3.800 radnika, čak 3.300 jedinica mehanizacije i 220 transportnih sredstava.