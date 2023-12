ZAJAM ZA STAN BIĆE JEFTINIJI: U Srbiji 2025. niže kamate za stambene kredite

CENE nekretnina u Srbiji trenutno stagniraju, a kakve će biti u 2024. niko ne može sa sigurnošću da predvidi. Za buduće kupce stanova značajna je najava bankara da se sledeće godine očekuju pad inflacije i niže kamate, a to uključuje i stambene kredite. Evropska centralna banka trenutno pauzira sa povećanjem kamatnih stopa. Projekcije su da će od sledeće godine, verovatno od septembra, krenuti sa popuštanjem monetarne politike.

Novogradnja sve skuplja, Foto M. Anđela

Ovo je između ostalog rečeno na Međunarodnoj konferenciji o tržištu nekretnina u Jugoistočnoj Evropi Balkans Property Forum 2023, koja je održana u Beogradu. Ipak, pojedini domaći stručnjaci ističu da se situacija sa evropskog tržišta neće automatski i istovremeno preslikati na srpsko, već će naša centralna banka pratiti inflaciju u Srbiji. Kako za "Novosti" kaže bankar i finansijski konsultant, Vladimir Vasić, kod nas će to ići sporije nego u EU, a očekuje se da će Narodna banka Srbije u prvoj polovini 2025. godine spustiti kamatne stope, a onda će biti niže i za stambene kredite.

- Prema poslednjim informacijama, u EU je inflacija 2,4 i to je dobra vest za sve - navodi Vasić. - To je ohrabrujuće i znači da bi u drugoj polovini sledeće godine u Evropi cena novca mogla da se spušta. Očekuje se popuštanje monetarne politike čim inflacija dođe na ciljnu od dva odsto, odnosno tri plus, minus 1,5 procenata. Tada će Evropska centralna banka da spušta cenu novca da bi motivisala veću potrošnju.

Zbog restriktivne monetarne politike, kako dodaje, prestaje trošenje, a, takođe, sa visokom cenom novca usporava se privreda.

- I kod nas će učiniti isto, ali to se neće automatski preliti na naše tržište, već će pratiti inflaciju u Srbiji - ukazuje naš sagovornik. - Ni NBS neće spuštati kamatne stope dok inflacija ne dođe na dva odsto. Kod nas će to ići sporije nego u EU, očekuje se da u prvoj polovini 2025. godine dođe do spuštanja kamatnih stopa, a onda će biti i niže i za stambene kredite.

Prema izveštaju NBS, u trećem kvartalu ove godine, stanje stambenih kredita bilo je za 2,7 milijardi dinara niže nego na kraju juna. Od ukupno novoodobrenih kredita stanovništvu u trećem tromesečju, svega 15,5 odsto su bili stambeni krediti, a u istom periodu prošle godine su činili 23,3 procenta. U oktobru ove godine je odobreno 58 miliona evra novih stambenih kredita, a u istom mesecu lane 91,4 miliona evra.

Komentarišući ove pokazatelje, Vasić kaže da su direktna posledica skupog novca, skupih stambenih kredita.

- Građani neće da se zadužuju po visokim cenama novca, ili nemaju mogućnosti da se uklope u racio koje banke traže, odnosno rate su im visoke da bi mogli da žive od ostatka novca - objašnjava Vasić. - Može se očekivati da će do oporavka stambenih kredita doći kada kamate budu pale, a to se očekuje u prvoj polovini 2025 godine.

KOD NAS DOMINIRA KEŠ PREMA istraživanju stručnjaka, u Srbiji se čak 70 odsto stanova plaća gotovinom, a cenu kvadrata i dalje diktiraju inflacija, poskupljenje građevinskog materijala i nedostatak radne snage. Tako da naša zemlja ne zavisi od kreditnih kupaca kao što je to slučaj sa mnogim drugim državama Evrope, koje je trenutno zahvatila velika kriza. - U Srbiji još uvek ima dosta keš kupaca, kako Rusa, Ukrajinaca tako i naše dijaspore - smatra stručnjak za nekretnine Nikola Đogatović. - Potražnja je malo usporenija, ali i dalje postoji, pa su tako i bankari i ljudi iz sektora nekretnina optimisti za sledeću godinu.