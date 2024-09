Čadež sa vodećim austrijskim privrednicima u Beču

TRADICIONALNI skup direktora vodećih austrijskih kompanija koji organizuje magazin „Falstaff“ održan je sinoć u Beču, a poseban gost bio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Foto: Kirill Lialin&Falstaff

Najznačajniji poslovni događaj godine u Austriji okupio je više od 70 vlasnika i direktora najvećih austrijskih kompanija među kojima su bili i „Andritz“, „Austria Airrlines“, „Kwizda“, „Poor“, „Hofer“, „ Julius Meinl“ i mnogi drugi.

- Velika je čast biti na ovom događaju i to je još jedan pokazatelj ugleda koji PKS i celokupna privreda Srbije ima u Austriji - kaže Čadež, koji je pozvao sve prisutne da posete sajam vina Wine Vision by Open Balkan, koji će se po treći put održati u Beogradu, od 22. do 24. novembra, predstavljajući ga kao ključni događaj za vinsku industriju regiona.

Domaćini skupa bili su vlasnici "Falstaffa"-a, jednog od najvećih evropskih magazina za gastronomiju i turizam Volfgang Rosa Rosam i supruga Angelika, a za gastronomsko uživanje bio je zadužen trostruki vlasnik Mišlenove zvezde Viki Geunes, šef restorana „Zilte“ iz Antverpena.

Večera je imala i humanitarni karakter jer su sakupljena sredstva za pomoć osobama pogođenim u katastrofalnim poplavama u Austriji.