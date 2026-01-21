KUPUJTE UZ VELIKE UŠTEDE!

Društvo

21. 01. 2026. u 11:00

Kupovina proizvoda na sniženjima je pametna kupovina, jer čak i kod onih svakodnevnih artikala koje su deo naše potrošačke korpe, a na kojim uštede realno nisu velike, istrajnost u biranju najpovoljnije ponude, može se, i te kako, osetiti u kućnom budžetu.

КУПУЈТЕ УЗ ВЕЛИКЕ УШТЕДЕ!

Foto: Promo

 Prilikom većih ulaganja u dom, važno je uvek misliti da uštede budu što veće, ali i da odnos cene i kvaliteta bude zadovoljavajući. Upravo ovakva sniženja, ona koja su „pametan“ izbor za kupce, jer daju mogućnost značajne uštede, ali i odličnog odnosa cene i kvaliteta, iz meseca u mesec nudi nam Forma Ideale. Tokom aktuelne MESEČNE AKCIJE omogućena vam je kupovina preko 800 artikala sa cenama sniženim i preko 40%, sve do 7. februara. Upravo ovo može biti idealna prilika za vas da odaberete neki od komada nameštaja čija će kupovina osvežiti vaš enterijer.

Akcijske cene, kao i tokom ranijih mesečnih akcija, važe kako za kupovinu u nekom od 44 salona Forma Ideale, koji se nalaze u 37 gradova u Srbiji (prodajnu mrežu pogledajte OVDE) tako i za kupovinu online, u Forma Ideale Internet prodavnici, na sajtu www.formaideale.rs.

Svi vlasnici Forma Ideale Loyalty kartica, mogu kupovati po još 5% nižim cenama. Pravo na dodatnu loyalty uštedu mogu ostvariti svi kupci koji su realizovali jednu ili više kupovina (jednokratno ili zbirno) u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale u vrednosti većoj od 10.000 dinara. Loyalty popust možete koristiti već tokom prve, a zatim i prilikom svake naredne kupovine. Upravo zbog toga Forma Ideale formirala je i Loyalty cenu, prikazanu tokom aktuelnih akcija sa dodatno uračunatih 5%. U nastavku predstavljamo izbor artikala upravo sa naglaskom na loyalty cene.

Ukoliko želite da promenite izgled dnevnog boravka, a potreban vam je komad tapaciranog nameštaja, predlog za idealnu kupovinu je ležaj MINA dostupan u tri dezena, a čija je loyalty cena trenutno 45.990 dinara.

Foto: Promo

Pri izboru regala za vaš dnevni boravak, razmislite o elegantnom i atraktivnom modelu regala ROSSO, koji je izuzetno praktičan, a tokom aktuelne akcije dostupan je u dve kombinacije dekora po ceni od 24.990 dinara.

Opremanje kuhinje i trpezarijskog prostora može biti veliki izazov ukoliko imamo ograničen budžet. Tokom ove mesečne akcije Forma Ideale omogućava da promenite kompletnu kuhinju, a predlog je kuhinja LEONA 180 (180 cm širine) dostupna za samo 22.990 dinara. Uz nju će se odlično uklopiti i trpezarijski sto ITAKA 135x80 koji je odličan izbor, a dostupan je po izuzetno povoljnoj loyalty ceni od 6.490 dinara.

Tokom trajanja aktuelne akcije u Forma Ideale salonima i Internet prodavnici, možete veoma povoljno urediti i svoju spavaću sobu. Jedan od odličnih izbora bi bio francuski ležaj DUE LINE 160x200, sa dušekom i kutijom za odlaganje posteljine, a čija loyalty cena iznosi 65.990 dinara. Uz njega bi se sjajno uklopio prostrani i praktični garderober SIERRA 240 OG, čija je loyalty cena samo 41.990 dinara, do kraja trajanja akcije 7. februara.

Foto: Promo

Za sve one koji žele da dodatna sniženja, od 19. do 31. januara na raspolaganju je i SLAVSKA SUPER AKCIJA sa sniženjima i preko 40 % na odabrane artikle.

Kupovina u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale dodatno je olakšana mogućim plaćanjem na odloženo, pa se dobro raspitajte o svim povoljnostima i uslovima kupovine.

Budite u toku sa dešavanjima i posetite već danas sajt www.formaideale.rs, jer FORMA IDEALE UVEK SPREMA NEŠTO NOVO i, naravno, iskoristite sjajne akcijske ponude!


 

