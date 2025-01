OD OVOG DANA PAD TEMPERATURE: Padaće i sneg - detaljna vremenska prognoza

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je novu prognozu.

Foto: N.Živanović

Danas vetrovito i toplo za ovaj period godine uz postepeno naoblačenje sa zapada. Kasnije posle podne na zapadu i severu, a uveče i u toku naredne noći i u ostalim predelima mestimično kiša, ponegde i kratkotrajni pljuskovi. Vetar umeren do jak južni i jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najviša temperatura od 16 do 21 °C, u Negotinskoj Krajini i po pojedinim kotlinama jugozapadne i južne Srbije hladnije, od 8 do 12 °C.

U Beogradu vetrovito i toplo za kraj januara uz postepeno naoblačenje, koje će uveče i u toku naredne noći povremeno usloviti kišu. Vetar umeren do jak, južni i jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Maksimalna temperatura oko 20 °C.

Od sutra temperatura u padu

Sutra ujutro i pre podne malo i umereno oblačno i u većini mesta sa sunčanim intervalima, osim na jugu i jugoistoku Srbije gde će biti pretežno oblačno i uglavnom suvo. U drugom delu dana naoblačenje će se sa juga postepeno proširiti i na ostale krajeve uslovljavajući kišu posle podne na jugu, a uveče i tokom noći i na jugozapadu, jugoistoku, istoku i u centralnim predelima Srbije. Najniža temperatura od 1 do 10 °S, a najviša dnevna od 12 do 17 °S.

Od četvrtka umereno do potpuno oblačno uz postepeni pad temperature. U većini mesta biće suvo, a kiša se u četvrtak očekuje kao ređa pojava uglavnom u prvom delu dana, a u nedelju i ponedeljak u predelima južnije od Save i Dunava, dok će na planinama padati sneg.

