U IME NARODA

Nikola Obradović

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Zorice



Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

članova veća, u parnici tužioca Predraga Antonijevića iz Beograda,ul. Mileševska br. 34a, čiji je punomoćnik Nemanja Aleksić, advokatiz Novog Sada, ul. Grčkoškolska br.1, protiv tuženog BožidaraZečevića iz Beograda, ul. Jovana Rajića br.13/8, čiji je punomoćnikMilan Jakšić, advokat iz Beograda, ul. Kostolačka br. 15, radinaknade štete, vrednost predmeta spora 500.000,00 dinara, odlučujućio žalbi tužioca, izjavljenoj protiv presude Prvog osnovnog suda uBeogradu P 7450/20 od 30.1.2023. godine, u sednici veća održanoj dana8.5.2024. godine, doneo jePRESUDUPREINAČUJE SE presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 7450/20 od30.1.2023. godine, u stavu prvom izreke, tako što SE OBAVEZUJE tuženiBožidar Zečević da tužiocu Predragu Antonijeviću na ime naknadenematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda, isplati iznos od50.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 30.1.2023.godine, kao dana presuđena, pa do konačne isplate u roku od 15 dana oddana prijema pismenog otpravka presude dok se preko navedenog iznosa ado traženog iznosa od 500.000,00 dinara, za iznos od još 450.000,00dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 30.1.2023. godine, tužbenizahtev tužioca ODBIJA kao neosnovan.PREINAČUJE SE presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 7450/20 od30.01.2023. godine u stavu drugom izreke tako što SE OBAVEZUJE tuženiBožidar Zečević da o svom trošku javno objavi uvod i izrekudrugostepene presude kojom je izrečena obaveza naknade štete u prvomsledećem štampanom izdanju dnevnog lista „Večernje novosti” kao ina internet portalu „Novosti” u roku od 15 dana od dana prijemapismenog otpravka presude dok se zahtev tužioca da se presuda objavi ucelosti ODBIJA kao neosnovan.PREINAČUJE SE rešenje o troškovima parničnog postupka sadržano ustavu trećem izreke presude Prvog osnovnog suda u Beogradu P 7450/20 od30.01.2023. godine tako što se OBAVEZUJE tuženi da tužiocu naknaditroškove parničnog postupka u iznosu od 109.800,00 dinara sa zakonskomzateznom kamatom od dana nastupanja uslova za izvršenje do konačneisplate u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, dokse zahtev tužioca za isplatu zakonske zatezne kamate na dosuđeni iznostroškova parničnog postupka od dana presuđenja do nastupanja uslovaza izvršenje ODBIJA kao neosnovan.OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu na ime naknade troškova drugostepenogpostupka isplati iznos od 21.900,00 dinara u roku od 15 dana po prijemupismenog otpravka presude.