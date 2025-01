DETALJNO PO DANIMA: Vremenska prognoza za sedmicu pred nama

PREMA najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), očekuje nas toplo vreme za ovaj period godine, dnevna temperatura u većini mesta biće znatno iznad proseka za treću dekadu januara.

Foto: Tanjug/D.K.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i u planinskim predelima ponegde i jak, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 16 do 19 °S, u Timočkoj Krajini i po pojedinim kotlinama južne i jugozapadne Srbije hladnije, od 6 do 12 °S.

I sutra sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka

Sutra vetrovito i toplo za ovaj period godine sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za treću dekadu januara.

Pre podne pretežno sunčano, u drugom delu dana postepeno naoblačenje koje će posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći mestimično i u ostalim predelima usloviti kišu, ponegde i kratkotrajne lokalne pljuskove.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana biti u slabljenju.

Najniža temperatura od -2 do 10 °S, a najviša dnevna od 16 do 20 °S, u Timočkoj Krajini hladnije, od 8 do 12 °S.

Od srede temperatura u postepenom padu

U sredu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Tokom večeri i noći na jugu jače naoblačenje sa kišom koje će se u četvrtak pre podne proširiti i na centralne predele naše zemlje, dok će se na severu zadržati umereno oblačno i uglavnom suvo vreme. Zatim umereno do potpuno oblačno, a kiša se očekuje uglavnom u južnim predelima Srbije.

