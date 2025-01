ZA 10 GODINA NA "TESLI" TRI PUTA VIŠE PUTNIKA: Veliki serijal "Novosti" o realizaciji ključnih investicija u našoj zemlji

AERODROM "Nikola Tesla" postaje najvažnije saobraćajno i putničko čvorište u jugoistočnoj Evropi. Od potpisivanja ugovora o koncesijisa kompanijom Vinci Airports, beogradska vazdušna luka je dobila nove terminale, kompletno obnovljenu glavnu pistu, novu, umetnutu pistu i rulne staze, dodatne pozicije za parkiranje aviona, novu platformu za odleđivanje i sprečavanje aviona od zaleđivanja, nova parking-mesta za automobile, kao i nove pristupne puteve.

Foto: D. Milovanović

Nikolas Notbar, predsednik Vinci Airports i srpska premijerka Ana Brnabić, potpisali su 22. marta 2018. godine ugovor o dvadesetpetogodišnjoj koncesiji beogradskog Aerodroma "Nikola Tesla". Ugovor podrazumeva finansiranje, upravljanje, održavanje, proširenje i modernizaciju aerodroma "Nikola Tesla". Ukupna jednokratna koncesiona naknada iznosila je 501 milion evra, a koncesionar ima obavezu da uloži oko 730 miliona evra za vreme trajanja koncesije.

Ekonomista Ljubodrag Savić kaže da je koncesija za aerodrom "Nikola Tesla" bila dobra odluka, iako to u to vreme nije tako delovalo.

- Mada bi bilo bolje da je država imala mogućnosti da ona ga zadrži, prvenstveno zbog dobiti koja bi ostajala u Srbiji - kaže Savić. - Siguran sam da se danas donosi takva odluka, država bi preuzela beogradski aerodrom, jer za to sada ima mogućnosti. S obzirom na to da je to tada bilo nemoguće, ova odluka o koncesiji je ispala dobra i ispravna, jer aerodrom sada jako dobro posluje.

Prema njegovim rečima, "Tesla" je postao magnet za građane i privredu iz okolnih zemalja, jer iz Beograda imamo letove ka skoro svim destinacijama sveta. Kaže da su veliki benefiti i od putnika koji na tom aerodrom čekaju naredni let.

- Koristi nema samo "Nikola Tesla" i avio-kompanija, već i mnoge firme koje posluju na aerodromu - objašnjava Savić. - Kada se čeka let nekoliko sati, neko će to vreme iskoristiti da ruča, da popije kafu, neko će spavati, neko će nešto i kupiti.. Time se otvara prostor za nova radna mesta. "Tesla" je postao regionalni aerodrom, destinacija za avio-prevoznike iz celog sveta. Čitao sam izjave jednog hrvatskog analitičara koji kaže da su beogradski aerodrom i naša nacionalna avio-kompanija preuzeli primat u regionu i da je uveliko nadmašena Hrvatska, koja je pre deset godina bila vodeća. To dokazuje i da je preuzimanje vlasništva nad "Er Srbijom", takođe bio dobar potez. Nama je "Etihad" učinio uslugu kada je kupio JAT, kome tada ni Sveti Petar nije mogao da pomogne.

Koliko se Aerodrom "Nikola Tesla" promenio u proteklih 12 godina najbolje pokazuju brojke. Tako se broj putnika skoro udvostručio od 2013. godine, kada je sa 3,54 miliona porastao na 6,16 miliona putnika u 2019. godini.Količina prevezenog tereta u 2013. godini iznosila je 8.705 tona, dok je taj broj u 2019. godini bio 21.428 tona. Korona je 2020. desetkovala sve privredne grane, a posebno je udarila na saobraćaj. Tako je te godine broj putnika od 1,90 miliona bio za 70 odsto manji nego 2019. godine. U 2021. se polako menja situacija i aerodrom u Beogradu je uslužio 3,28 miliona ljudi, a 2022. taj broj raste na 5,6 miliona. Veliki pomak je zabeležen 2023. godine, kada je registrovano 7,95 miliona putnika, što je za 42 odsto više nego godinu pre, odnosno za gotovo 30 odsto više nego 2019. Rekord je oboren i lane kada je "Tesla" dočekao i ispratio oko 8,4 miliona putnika. Cilj koji je zacrtao "Vansi" je da do kraja koncesionog perioda opsluži 15 miliona putnika godišnje.

Novi toranj od 7.000 kvadrata POSLE 60 godina aerodrom "Nikola Tesla" i Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA dobili su novi kontrolni toranj ukupne površine 7.000 kvadrata, visine 75 metara sa 120 metara kvadratnih operativne sale opremljene najmodernijom opremom.

Vrednost investicija u građevinskom delu iznosila je 18,8 miliona evra, a vrednost ugrađene najmodernije opreme je oko pet miliona evra. Novi toranj jedan je od najvećih u Evropi i predstavlja ponos ne samo Kontrole letenja i vazdušnog sektora, već i Srbije, kao i Crne Gore pošto je SMATSA zajednička institucija dve države.

U aprilu 2023. godine otvoren je novoizgrađeni deo centralne zgrade terminala, površine veće od 11.000 kvadratnih metara, koji je povezan sa ostalim delovima terminala. Novoizgrađeni deo terminala unapredio je proces prihvata i otpreme putnika i poboljšao korisničko iskustvo u pogledu veličine i udobnosti prostora.



Terminal C sada ima 19 izlaza, centralizovanu bezbednosnu kontrolu, čekaonicu u konceptu otvorenog prostora, a prvi put aerodrom ima i horizontalne pokretne trake za lakše kretanje putnika. Novi prostor dizajniran je u skladu sa standardima kompanije "Vansi". Velika staklena fasada sa nazivom aerodroma i tradicionalnim motivima pirotskog ćilima odraz je koncepta sense of place kompanije "Vansi", koji kroz poseban dizajn prenosi specifičnu lokalnu atmosferu.

Pozitivan uticaj na iskustvo putnika prepoznat je i od predstavnika avio-industrije, pa je tako beogradski aerodrom 2023. godine proglašen za jedan od najboljih u Evropi u konkurenciji aerodroma iste veličine, kao i za najprijatniji, odnosno aerodrom sa najposvećenijem osobljem prema standardima Međunarodne organizacije aerodroma - Airport Council International.

U junu 2023. godine otvorena je nova, umetnuta pista, koja je odigrala ključnu ulogu tokom trajanja radova na glavnoj pisti, omogućivši neprekidno odvijanje saobraćaja i osiguranje kontinuiteta usluge putnicima i avio-kompanijama na beogradskom aerodromu.

Posle kompletne obnove u novembru prošle godine puštena je u upotrebu glavna poletno-sletna staza na aerodromu po najsavremenijim standardima. Obezbeđen je prihvat i otprema svih kategorija vazduhoplova, a opremljena je i sistemom za sletanje u uslovima smanjene vidljivosti. Nakon više od šest decenija, glavna pista je dobila novu dimenziju tehničke osposobljenosti, operativne pouzdanosti i bezbednosti i na ovaj način doprinela je povećanju operativnih kapaciteta aerodroma. Umetnuta poletno-sletna staza ostala je u upotrebi kao paralelna rulna staza ili alternativna poletno-sletna staza za potrebe vanrednog ili planiranog zatvaranja glavne piste.