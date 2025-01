HITNO SE OGLASIO RHMZ: Beograđani upozoreni na maglu i kišu u večernjim časovima(FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: N.Živanović

- Do kraja dana i u toku noći u većini krajeva umereno i potpuno oblačno i suvo. U nižim predelima i po kotlinama u drugom delu noći i rano ujutro mestimično niska oblačnost i magla, a na severu zemlje pred jutro moguća slaba kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni.

U Beogradu do kraja dana umereno oblačno i suvo. Vetar slab jugoistočni. Na širem području grada u toku noći i rano ujutro mestimično magla.

NAREDNIH DANA OSETNO TOPLIJE

U četvrtak, 23. januara, umereno do potpuno oblačno i malo toplije, pre podne i sredinom dana u južnim i centralnim predelima sa dužim sunčanim intervalima. Kiša se očekuje ujutru ponegde u Vojvodini, a u drugom delu dana mestimično u severnim i zapadnim predelima Srbije, u Šumadiji i Braničevu. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -4 do 1 °S, a najviša dnevna od 7 do 13 °S.

U petak oblačno, mestimično sa kišom, posle podne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Za vikend i početkom sledeće sedmice toplo vreme sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za treću dekadu januara, u većini mesta od 13 do 17 °S. Tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, u planinskim predelima postepeno topljenje snega - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ