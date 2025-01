OD DANAS DRASTIČNA PROMENA VREMENA: Kiša prelazi u sneg, posle podne osetno zahlađenje - na udaru ovi delovi Srbije

U SRBIJI se danas očekuje naoblačenje i zahlađenje s kišom, koje će rano ujutru zahvatiti severne, do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

NORMALIZACIJA Očišćene glavne saobraćajnice, čiste se još neki putevi ka planinskim selima, Foto G. Šljivić

Sa padom temperature kiša će prelaziti u susnežicu i sneg, i to pre podne na zapadu Vojvodine i zapadu Srbije, a od sredine dana postepeno i u ostalim predelima, uglavnom južnije od Save i Dunava uz formiranje ili povećanje visine snežnog pokrivača.

Na severu će duvati umeren severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju, a u ostalim krajevima slab i umeren, na planinama i jak jugozapadni, do kraja dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus pet do šest stepeni, a najviša od tri do 11 stepeni. Posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u većini ostalih krajeva očekuje se postepeni prestanak padavina.

U Beogradu će biti oblačno s kišom, koja će posle podne preći u susnežicu i sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Uveče se očekuje prestanak padavina. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati oko šest stepeni, tokom dana u padu, posle podne oko jedan stepen.

Upaljen meteoalarm

U većem delu Srbije, izuzev Bačke, Banata i Srema, upaljen je žuti meteoalarm zbog snega. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Narednih dana toplije

U subotu umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno, u toku dana sa sunčanim intervalima, samo na jugu još ujutro ponegde provejavanje slabog snega.

U nedelju umeren i jak jutarnji mraz, u toku dana pretežno sunčano, ponegde uz malu do umerenu oblačnost.

Sledeće sedmice porast i jutarnjih i dnevnih temperatura, a od utorka se očekuju povremena naoblačenja, mestimično s kišom, dok će sneg padati samo na visokim planinama.