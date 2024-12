HRVATSKI ANALITIČAR O SRPSKOJ I HRVATSKOJ AVIO-KOMPANIJI: Žalosno, Er Srbija je danas daleko veća i neusporedivo bolja!

HRVATSKI Analitičar Alen Šćuric govorio je o tome kako su srpska i hrvatska avio-kompanija izgledale pre 12 godina, a kako sad, čiji tekst prenosimo u celosti.

Foto Air Serbia/Dušan Atlagić

Pogledajmo kako su dve najveće kompanije regije izgledale pre 12 godina, tačnije 2012. dakle netom pre restrukturacije Hrvatske, te pre prodaje i transformacije Jat-a u Er Srbiju. Žalosno, ali Hrvatska je tada bila veća i jača, a Er Srbija je danas daleko veća i neusporedivo bolja kompanija. Ogroman respekt i palac gore za Er Srbiju i totalno palac dole za Hrvatsku.

Hrvatska je te 2012. u floti imala 13 aviona (6 Dash 8-400, 4 A319 i 3 A320), no do nedavno je imala 12, da bi danas ponovo imala 13 aviona. Dakle napretka nema.

No, zato je te 2012. kompanija imala 6 aviona u vlasništvu, danas nema ni jedan vlastiti avion. Istina kompanija u ovom trenutku ima 2 potpuno nova A220, a u flotu će uskoro doći još 13 ovih aviona, no nisam baš siguran da je to dobro za kompaniju i kako će ona hendlovati sada daleko veći iznos novaca potreban za lizing ovih skupih aviona.

Za razliku od toga Jat je te 2012. godine u floti imao samo 17 aviona (5 ATR 72 i 12 Boeinga 737-300), no dobar deo tih aviona nije bio operativan i nije letio. Danas Er Srbija u floti ima 27 aviona (10 ATR 72-600, 10 A319, 3 A320, 3 A330 i 1 E195), a uskoro dolazi i 28 avion (A330-200). Uz to kompanija u floti ima 4-6 aviona u vez leasu.

To je ogromno povećanje. Dakle Hrvatska stagnira, a Er Srbija je narasla više nego duplo.

Hrvatska je te 2012. imala 1,95 miliona putnika, no prošle 2023. je imala tek 1,7 miliona putnika. Ni ove 2024. neće imati putnika kao 2012. Tragično.

Za razliku od toga Jat je 2012. imao 1,3 miliona putnika, bitno manje od Hrvatske, no 2023. Er Srbija je imala 4,19 miliona putnika, dok će ove godine imati skoro 4,5 miliona.

To znači da Hrvatska ima manje putnika nego pre 12 godina, a Er Srbija ima čak 3,5 puta više putnika nego tada. Bravo Er Srbija ogromna sramota za Hrvatsku. Ogromna!

Hrvatska je te 2012. imala 27.277 letova, 2023. je ostvarila tek 25.977 letova. Sramota, imati manje letova nego 2012. Nažalost nemamo podataka koliko je letova imao Jat te 2012. godine, ali to nije bilo više od 20.000 letova, verovatno i bitno manje, a danas Er Srbija ima preko 45.000 letova, dakle skoro duplo više od Hrvatske.

Hrvatska je 2012. imala operativno vreme 38.859 BH, 2023. je imala 36.213. I opet manje. Sramota! Hrvatska je 2012. imala 1441 RPK miliona ostvarenih putničkih kilometara, a 2023. je imala tek 1300. Sramota! 2012. Hrvatska je imala load faktor od 69,1%, 2023. smešno malih i tragičnih 65,3%. Er Srbija danas ima 74,6% load faktora. Mega sramota!

Te 2012. Hrvatska je prevezla 3567 tona carga, danas kompanija preveze sramotnih 1524 tone carga, više nego pola manje.Er Srbija ima 5.810 tona carga u ovom momentu. Hrvatska je 2012. imala 147 TKM miliona ostvarenog tonskog km, danas ima tek 131. Sramota.

Hrvatska je te 2012. imala 40 destinacija, danas ih ima 31. Jat je 2021 imao 35 destinacija, Er Srbija danas ima 81 destinaciju. Pobogu Hrvatska! Kompanija koja radi u ogromnoj turističkoj zemlji. Sramota do neba! Hrvatska je te 2012. imala 32% udela na tržištu, danas ima tek 19% udela, a u top sezoni to pada na samo 16%. Er Srbija ima oko 50% udela na svom tržištu.

I šta reći. Te 2012. pre promena u obe kompanije, Jat je bio bitno manja kompanija od Hrvatske.Hrvatska je danas bitno manja i jadnija kompanija nego te daleke 2012. No, zato je Er Srbija danas 3 puta veća kompanija od tadašnjeg Jata i 2,5 puta veća od današnje Hrvatske Er linije. Ogromno bravo i ogroman respekt za Er Srbiju i enorman uuuuaaaa i sramota do neba za Hrvatsku Er liniju. Gospodine Bajiću neka vas je sramota što ste od kompanije napravili, i kada pročitate ovaj članak dajte se bar malo zacrvenite. Ma, znam da nećete, nije vas briga za to.

(Zamaaero)