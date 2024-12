"TEČA" IZ NIŠA ŽIVI SVOJ SAN: Nakon pisanja "Novosti" otvorio piceriju (FOTO/VIDEO)

Kada radite ono što volite, kažu da ne radite ni dan svog života. Još veća je radost kada svoj hobi pretvorite u ono što vas ispunjava, čini srećnima, a pritom hrani stomake ljubitelja dobre hrane.

FOTO: A. Ilić

Takva priča dolazi nam iz Niša, gde je tridesetdevetogodišnji Aleksandar Miladinović, radnik u projektnom birou EPS-a, od "fud blogera" postao je preduzetnik nakon pisanja "Novosti" o njegovim kulinarskim poduhvatima.

Šarmantni "Teča" kako mu je nadimak, dočekao nas je u svojoj novoj piceriji u Episkopskoj ulici u Nišu. Njegov objekat broji uz njega još troje radnika, a uz osmeh ističe da hrani ukupno trinaestoro dece, u šali dodaje da za rad u njegovom lokalu zaposleni mora da ima najmanje troje dece.

"Benvenuto picerija - Teča kuva" krasi porodična atmosfera i veliki šarm. Pored Aleksandra zatekli smo i Vanju, iskusnog pica majstora koja ne voli da se slika. Krasi je harizma i pozitivna enerija, ističe da je ključ uspeha rad u timu, bez sujete, što ističe kao veliku prednost saradnje sa Aleksandrom koji otkriva kako je njegov hobi prerastao u posao.

FOTO: A. Ilić

- Ja ovo i dalje doživljavam kao hobi, kuvanjem se bavim od detinjstva. Svi smo se kao roditelji u mojoj porodici ostvarivali od dvadeset prve godine. Moji prabaka i pradeda su me čuvali kao dete. Ona je stalno nešto kuvala, a ako nema mešenog hleba kao da niste jeli. Gde se mesi hleb, tu je banica, mlečnica... Pored njih sam naučio da spremam dosta toga. Ta moja ljubav nije me ni dan danas napustila. Svaki put nova priprema hrane jeste izazov. Ne doživljavam to nikada kao posao. Ja radim posao za koji sam se školovao, a kuvanje sam naučio kroz život. Jednom prilikom koleginica mi je rekla da ne izbacujem recepte na razne portale. Rekla mi je da napravim Instagram. To je krenulo februara 2020. godine. Tu sam prvo rešio da snimim video. Nisam posle dva tri dana proveravao, kada sam ušao, komentari su bili pozitivni, bilo je dosta pregleda. Posle je krenula korona. Bio je rad od kuće. Sve je potom uzelo maha. Kada sam ja jula 202,01. godine zahvatio koronu počeo sam više da obraćam pažnju. Lepo je znati da ljudi poštuju moj rad, imam emisiju na B92, snimili smo 30 emisija, idu vikendom. Moji recepti nisu ništa novo, davno je sve izmišljeno, ja sam ga samo prilagodio tako da svako može da napravi ukusnu hranu. Naravno, sve što proizvodim u svojoj piceriji je bez aditiva, ističe Aleksandar.

"Kod teče" nije klasična picerija, već ljubitelji gurmanluka mogu da probaju sledeće specijalitete: Pileće nagetse domaće, domaće kobasice, domaće somune kojima se prave sendviči sa domaćim kajmakom, suvim mesom iz njegove proizvodnje. Sukane pite, palačinke slatke, slane, sendvič palačinke, pohovane palačinke, pomfrit. Krilca u marinadi od meda.

On dodaje da je samohrani otac troje dece, te da sve što priprema u svom objektu priprema i svojoj deci.

Ističe da je pisanje "Večernjih novosti" dosta doprinelo njegovoj slavi.

- Posebno moram da se zahvalim vašoj koleginici Daliborki koja je bila kod mene kući, sukali smo pitu, ispratila je je studiozno svaki korak. Na portalu su objavili i neke druge recepte. Posle pisanja Novosti je krenulo sa raznim gostovanjima u ozbiljnijim TV emisijama. Dva puta sam se pojavio u nacionalnom dnevniku. Hteli ili ne, od hobija smo došli do jednog ozbiljnijeg posla.

Teča preporučuje posetiocima da probaju Benvenuto ili Teča kuva picu, za koje ističe da su lična karta njegovog objekta.