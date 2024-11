DANAS PROSLAVLJAMO ARANĐELOVDAN: Dan posvećen čudima svetog Arhangela Mihaila, evo šta valja danas činiti

SRPSKA pravoslavna crkva danas obeležava dan posvećen čudu Svetog arhangela Mihaila, jedan od najvažnijih praznika u pravoslavnom kalendaru — Aranđelovdan.

Aranđelovdan se slavi kao jedan od najvažnijih duhovnih praznika, kako u religijskom, tako i u kulturnom smislu, a najčešće je i krsna slava u mnogim srpskim porodicama. Na ovaj dan vernici traže božansku zaštitu, zahvaljuju se za blagoslove i mole se za zdravlje, mir i blagostanje. Ovaj dan ima posebno mesto u životu vernika, jer je Sveti Arhangel Mihailo vođa nebeskih vojski, zaštitnik vere i simbol borbe dobra protiv zla.

Sveti Arhangel Mihailo, kao najuzvišeniji arhanđeo, poznat je kao zaštitnik svih verujućih ljudi, a naročito porodica i duša pravednika. On je onaj koji vodi borbu protiv zla i svih negativnih uticaja. Prema hrišćanskim učenjima, Mihailo je nebeski vojvoda koji uvek deluje u skladu sa voljom Božijom, a njegova misija je da pomogne onima koji traže božansku zaštitu. Veruje se da je on čuvar porodica, kuća i duša onih koji žive pravedno, a na Aranđelovdan se molimo da nas štiti od zlih sila i nevolja.

Slavimo njegova čuda

Jedno od čuda svetog arhangela Mihaila desilo se na izvoru u Laodikiji oko 300. godine. Kako legenda kaže, jedan neznabožac imao je gluvonemu ćerku, ali mu se, uprkos tome što nije bio hrišćanin, u snu javio arhangel Mihailo koji mu je poručio da ćerka treba da mu se umije na tom izvoru.

On je to i uradio, a ćerka je nakon umivanja izlečena. Posle tog čuda su se i on i ćerka krstili, a on je na tom mestu sagradio je crkvu Svetog arhangela Mihaila koja i danas postoji.

Postoji još jedno čudo koje se i danas prepričava — jedna porodica je nakon dugogodišnjeg čekanja dobila naslednika koji je bio gluvonem, i pored toga, zaostajao je u razvoju. Svi su im savetovali da ga se odreknu, ali su roditelji rešili da se odsele iz rodnog grada i skrasili se u seocetu u blizini Minska. U blizini kućice bio je potok u koji je, prilikom šetnje sa ocem, dečak upao.

Otac ga je brzo izvukao, a dete je zaplakalo. Otac je bio zgranut i brzo ga odveo do žene, da se i ona uveri u čudo. Roditelji su detetu dali ime Mihail, u čast arhangela, verujući da će mu time obezbediti njegovu zaštitu. Kasnije su saznali da se taj potok zove Mihailovim u čast arhangela Mihaila.

Po crkvenom predanju, anđeo Mihailo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju označava "onog koji je kao Bog".

Arhangel Mihailo

Zaštitnik i čuvar

Na grčkom jeziku reč "arhi" znači glavni/prvi, a "angelos" znači vesnik, anđeo. Arhangel Mihailo je predvodnik vojske anđela koja je učestvovala u stvaranju sveta i branila čovečanstvo od palih anđela.

Svečani obredi i slavska trpeza

Jedan od glavnih običaja na Aranđelovdan je paljenje slavske sveće, koja simbolizuje Božju svetlost, te lomljenje slavskog kolača uz molitvu posvećenu Svetom Arhangelu Mihailu. Lomljenje kolača predstavlja simbol zajedništva, a sveća svetlost koju donosi Mihailova zaštita. Za ovaj praznik, trpeza se priprema u skladu sa danom u kojem Aranđelovdan pada. Ako praznik pada u vreme posta sreda/petak, trpeza će biti posna, sa jelima od povrća, ribe i sličnim jelima koja ne sadrže meso. Ukoliko je praznik u periodu kada nije post, na stolu će biti bogata jela - pečenja, kolači, meso i razne vrste hrane, kao znak radosti i zahvalnosti za Mihailovu zaštitu i blagoslov.

Na današnji dan, veruje narod, obavezno treba moliti za izlečenje, ali i oprostiti grehe svim nevernicima i tada će im se ostvariti najveća želja — oni i njihovi najvoljeniji biće zdravi.

