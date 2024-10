SNAŽAN ANTICIKLON DELUJE NA SRBIJU: Evo kakvo nam vreme donosi, prognoza će mnoge iznenaditi

NASTAVLjA se natprosečno toplo vreme usred jeseni. Ovakvo vreme posledica je snažnog anticiklona, odnosno polja visokog vazdušnog pritiska nad našim područjem.

Ovakva sinoptička situacije očekuje se i u narednom periodu.

Sve do kraja oktobra, a i tokom prvih pet dana novembra očekuje se stabilno i suvo vreme, a nebo će biti uglavnom vedro ili umereno oblačno.

Ne očekuju se ni padavine.

Jutra će biti hladna, u dolinama i kotlinama i sa maglom, dok će tokom dana biti relativno toplo.

Maksimalna temperatura za vikend i u ponedeljak biće od 19 do čak 24 °C, lokalno i do letnjih 25 stepeni.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 14 do 18 stepeni, one će u narednom periodu biti više i za pet stepeni od napomenutog proseka.

Potom će uslediti blagi pad, ali ostaje i dalje relativno toplo, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Sam kraj oktobra i oko prvog novembra očekuju se maksimalne temperature od 16 do 20 °C.

U periodu od 3. do 5. novembra maksimalna temperatura biće oko, pa čak i iznad 20 stepeni.

Ako se današnje prognoze ostvare, oko 6. novembra usledilo bi zahlađenje sa prolaznom kišom.

Temperatura bi bila u padu na vrednosti od 10 do 14 stepeni, što su ujedno i prosečne vrednosti za početak novembra.

Za sada je i dalje rano precizirati šta sledi u nastavku novembra, ali i prognoze nakon 10 do 15 dana nisu pouzdane kao srednjoročne do tog perioda.

