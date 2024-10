Televizija "Newsmax Balkans" počela sa emitovanjem programa u Srbiji

NEWSMAX Balkans,, nova kablovska televizija u Srbiji, počela je sa emitovanjem programa centralnom informativnom emisijom "Presek" u 18 časova.

Zoran Trifunović, direktor programa Newsmax Balkans, navodi da će drugačiji pristup televizije podrazumevati aktivno učešće i samih voditelja - TV hostova, kako kažu novinari u Americi.

- Dakle, postojaće zaista prava debata. I postojaće zaista mogućnost da se čuju prava mišljenja. Odnosno, obezbedićemo ono što nemaju digitalne platforme - dobićemo dvosmernu komunikaciju i mogućnost reakcije i pravog odgovora na određene stavove koje budemo čuli - navodi Trifunović.

Prvi "news kanal" na Balkanu koji se snima u 4K rezoluciji, što donosi najkvalitetniju sliku poput svetskih medijskih kompanija, obraća se porodičnim ljudima zalažući se za porodične vrednosti u savremenom svetu na moderan način.

Direktor programa Newsmax Balkans Zoran Trifunović navodi da postoji veliki dijapazon, barem kada pričamo o Srbiji i regionu, a to su ljudi koji žele jedan normalan, kulturan, pristojan način razgovora, pristojan i kulturan dijalog u studiju.

- I to je publika za koju mi mislimo da je i od 18, 20 godina pa do 70 godina. To je jedan veliki dijapazon ljudi koji nisu ostrašćeni koji žele normalan dijalog i koji zaista žele da čuju drugačiji stav - kaže on.

Ekipa Newsmax Balkans pažljivo je birana, a tim je spoj iskustva, mladosti i kreativnosti.

Insistiranje na činjenicama, inovativni pristup

Redovna programska šema startuje u 6.30 sati jutarnjim programom "Otvori oči". Pored iskusne ekipe urednika, sa gledaocima se druže Jovana Vukojević, Miloš Anđelković, Ivana Majstorović i Mihajlo Pavić. Za izveštaje o vremenskoj prognozi zadužena je Dragana Milenković.

Informativna emisija "Presek" ima tri dnevna izdanja u 12, 15 i 18 časova. Glavni urednik informativnog programa je Igor Šanjević, a domaćini dnevnika biće Marijana Marković, Slađana Letinčić, Stanko Pevac, Vladimir Karalejić i Zoran Ćirić. Oni će posle večernjih vesti biti i domaćini emisije "Stav dana" u kojoj će se posebno analizirati najvažnije teme ili događaji.

Insistiranje na činjenicama i izveštajima sa lica mesta, drugačiji odabir i inovativni pristup temama, kao i kredibilna analiza biće osnova uređivačke politike televizije.

Pored navedenih programskih segmenata, gledaocima se nudi bogat dokumentarni program u sopstvenoj i spoljnoj produkciji, a posebno američke televizije Newsmax.

Subotom i nedeljom gledaoci mogu da prate porodični magazin "Tražim reč", a urednica i domaćin je Daliborka Delibašić.

Pregled događaja iz sveta u večernjoj emisiji "Portal" donosi urednica Jelena Stevanović, dok Nina Janjušević vodi emisiju "Prozori Balkana", popodnevnu emisiju sa zanimljivim pričama naših dopisnika iz Srbije i regiona.

Udarni večernji termin u 21 čas rezervisan je za emisiju "Sinteza". Popularni "hard talk" format autorski uređuje i vodi iskusni, dobro poznati novinari i voditelji, između ostalih Luka Mičeta, Danijela Šegan i Zoran Trifunović.

Program televizije dostupan je na platformama Iris TV (pozicija 119) i Supernova (pozicija 19), kao i na portalu newsmaxbalkans.com, klikom na opciju TV UŽIVO.