STIŽE ZAHLAĐENJE SA PLJUSKOVIMA Oglasio se RHMZ: Ovaj deo Srbije prvi na udaru

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- DANAS U VEĆINI MESTA HLADNIJE SA KIŠOM, A SAMO NA JUGU I ISTOKU VEĆI DEO DANA SUVO I TOPLO

Danas (03.10.) u većem delu umereno do potpuno oblačno, na severozapadu Srbije hladnije, a samo će na jugu i jugoistoku zemlje i dalje biti dužih sunčanih intervala uz letnje dnevne temperature. U toku dana padavine će biti najčešće u Vojvodini, dok će u ostalim krajevima pojava slabe kiše biti lokalna i kratkotrajna. U toku noći očekuje se širenje padavinske zone na celu zemlju i pojačanje intenziteta kiše i pljuskova. Duvaće slab i umeren, na planinama i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, koji će u Vojvodini (osim južnog Banata) biti u skretanju na severni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 15 °S, a najviša od 13 °S na severozapadu Vojvodine do 27 °S na jugoistoku Srbije.

U PETAK MESTIMIČNO OBILNE PADAVINE. U BANATU OLUJNA KOŠAVA

U petak (04.10.) na severu i zapadu Srbije ujutro kiša koja će tokom dana prestati. U ostalim krajevima kiša, pljuskovi i grmljavine, koji će u južnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji ponegde biti i izraženiji uz količinu padavina od 20 do 40 mm, a na području Kosova i Metohije lokalno i sa više od 60 mm za 24 h. Na krajnjem jugoistoku padavine će početi tek posle podne, a maksimalna temperatura u ovom delu Srbije ponegde će dostići 30 °S. Istovremeno na severozapadu osetno hladnije (oko 15 °S). U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine.

Za vikend (05 - 06.10.) i dalje povremeno kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi, koji će u subotu još ponegde na jugu i jugoistoku biti praćeni grmljavinom, ali se obilne padavine ne očekuju. Početkom naredne sedmice, u ponedeljak i utorak (07 - 08.10.) pretežno sunčano uz manji porast dnevnih temperatura, a od srede (09.10.) novo prolazno naoblačenje s kišom. - stoji na sajtu RHMZ.