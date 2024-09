DVE GODINE ZATVORA I NOVČANA KAZNA 10 HILJADA EVRA: U Češkoj izrečena presuda zbog trovanja dva orla belorepana i još nekoliko životinja

SUD u Češkoj osudio na dve godine zatvora i novčanom kaznom od 10.000 evra pedesetdvogodišnjeg lovca i odgajivača lovačkih pasa, koji je na svom ribnjaku u selu Jesenice, na samo 60 kilometara od glavnog grada, postavljao mamce, zatrovane ostatke šarana. Otrovana su dva orla belorepana, ali i druge ptice grabljivice i sisari.

FOTO:DZPPS Stefan Prekajski Kalman Moldvai Jožef Gergelj





U Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS), koji su izvestili o ovoj presudi i slučaju trovanja ptica u Češkoj, navode da je muškarac priznao krivicu još na početku postupka, i da je presuda, koju je doneo Okružni sud u Pribranu sada pravnosnažna. To je, kako dalje navode u DZPPS, trći slučaj u Češkoj gde je neko osuđen za trovanje divljih životinja. Reč je o velikom i široko rasprostranjenom problemu, kako u inostranstvu, tako i u Srbiji.

FOTO:DZPPS Stefan Prekajski Kalman Moldvai Jožef Gergelj

Pedesetdvogodišnji lovac i odgajivač lovačkih pasa je, kako dalje navode u DZPPS, kod svog ribnjaka u Jesenici je postavio ostatke šarana koje je premazao neurotoksičnim karbofuranom. Prema njegovoj izjavi, želeo je da ubije vidre koje su se hranile ribom iz njegovog uzgoja.

- Njegove prve žrtve, dva belorepana i lisica pronađeni su krajem februara. Po položaju njihovih tela jasno se videlo da su životinje pre uginuća bile u velikim grčevima i bolovima zbog trovanja nervnim otrovom. - Orlovi su imali stegnute kandže i krila grčevito raširena. Lisica je ležala na boku sa grčevito ispruženim nogama i repom i otvorenim šapama – izjavila je Klara Hlubocka, koja je od početka istrage u februaru 2024. godine sarađivala sa kriminalističkim inspektorima iz Pribrama.

FOTO:DZPPS Stefan Prekajski Kalman Moldvai Jožef Gergelj

Ona je je jedina specijalista u Češkoj za pronalaženje otrovanih mamaca i otrovanih životinja.

Klara je uz pomoć pasa na terenu pronašla ukupno osam životinja – po dva belorepana, vidre, lisice, mišara i kune belice. Društvena vrednost životnja otrovoanih životinja se procenjuje na više od 25.000 evra, a kod svih životinja je dokazano prisustvo karbofurana.

Osumnjičeni je optužen za tri krivična dela i za to mu je pretila kazna do šest godina zatvora. On je na početku postupka sa tužiocem sklopio sporazum o krivici i kazni. Sudija mu je 14. maja izrekao kaznu od dve godine i novčanu kaznu od 10 hiljada evra. To je prvi slučaj gde je sud izrekao novčanu kaznu za slučaj trovanja životinja, Na osnovu presude oduzeta mu je i dozvola za oružje.

U DZPPS predočavaju da je prva presuda za trovanje životinja doneta 2021. godine, sud je izrekao kaznu od dve i po godine zatvora. Osu,mnjičeni je takođe bio vlasnik ribnjaka, a otrovana su dva belorepana i dva gavrana karbofuranom 2019. godine. Godine 2022. osuđen je lovac, odgajivač ukrasne živine i golubova na tri godine uslovno, sa odlaganjem na tri godine zbog trovanja crvene lunje i drugih životinja, zbog čega mu je takođe oduzeta dozvola za oružje, a osumnjičeni je priznao trovanje životinja.

FOTO:DZPPS Stefan Prekajski Kalman Moldvai Jožef Gergelj

Kao i većina drugih trovača, kako dalje predočavaju u DZPPS, tri osuđena muškarca koristila su nervni otrov karbofuran, koji su čuvali kod kuće. Zbog prevelike toksičnosti, u Evropskoj uniji je od 2008. godine zabranjena upotreba i posedovanje karbofurana, poznatog i kao furadan. U Srbiji je zabranjen od 2014. godine, ali ga poljoprivrednici i dalje koriste za ilegalnu doradu semena ili trovanje neželjenih organizama.

Dva psa Češke ornitološke organizacije, Viktor i Irbis, psecijalno su obučeni da ukažu na pronalazak otrovane životinje i da se ne zadržavaju pored nje, kako ne bi udisali otrovna isparenja. Ornitolozi su u Češkoj od početka godine zabeležili 40 životinja koje su zasigurno otrovane ili sa sumnjom na trovanje, od kojih je 14 sisara i 26 ptica, većinom gravljivica.

Trovanje divljih životinja, posebno ptica grabvljivica, kako dalje navode u DZPPS, jedna je od najvećih opasnosti za njihov opstanak u Srbiji. Samo u poslednjih 20 godina od posledica trovanja širom Srbije stradalo je više od 3.000 jedinki zaštićenih ptica, od čega više od 100 orlova belorepana. U većini slučajeva trovanje je bilo namerno i korišćeni su mamci tretirani pesticidima i insekticidima, poput već pomenutog furadana. U okviru projekta Balkan Detox Life koje DZPPS sprovodi u Srbiji, predviđa irenje svesti i jačanje nacionalnog kapaciteta za borbu protiv trovanja divljih životinja.

- U Srbiji je situacija jako problematična, slučajeva trovanja divljih životinja su sveprisutni, pogotovo u Vojvodini, dok nažalost i danje nemamo jasne nacionalne protokole za postupanje u takvim situacijama, što doprinosi velikim propustima tokom istraga – izjavio je Slobodan Marković, ornitolog DZPPS. - Trovanje je možda najveći problem i prvi kamen spoticanja za očuvanje populacije ptica gravljivica i lešinara.