MOMIROVIĆ PORUČUJE: Bez rudnika i jake industrije nema većih plata i penzija

TOKOM današnje posete Boru minisar trgovine Tomislav Momirović, obilazio kompaniju Ziđin i Tehnički fakultet, i održao sastanak sa gradonačelnikom Aleksandrom Milikićem i Prof. dr Milanom Radovanovićem, prodekanom za naučno-istraživački rad.

FOTO: Novosti

-Budžet grada Bora se u prethodnih šest godina povećao pet puta, sa 2 milijarde na više od 10 milijardi dinara koliki je u ovoj godini. Prosečna plata u Boru je 2018. godine bila 53.000 dinara, a danas ona iznosi 130.000 dinara i spada među najveće u Srbiji. To je naravno jako važno za sve građane Bora, ali doprinos koji kompanija Ziđin daje celokupnoj privredi Republike Srbije je mnogo veći od ovih cifara- izjavio je ministar trgovine Tomislav Momirović nakon obilaska Bora i kompanije Ziđin.

-Ljudi moraju da razumeju da plate za naše javne službe, lekare, policajce, učitelje ne dolaze od toga što se ministri u Vladi i poslanici u Skupštini lepo obuku i glasaju da se usvoji budžet. Plate za javne službe dolaze od novostvorene ekonomske vrednosti u našoj zemlji, a ona se stvara u najvećim indrustrijskim kompleksima od kojih je RTB Bor svakako jedan od najznačajnijih. Naravno, u pravu su ljudi kada kažu da poljoprivreda hrani našu zemlju. Vredni poljoprivrednici stvaraju proizvode i omogućavaju nam da ubiramo plodove ove naše divne zemlje. Ali, ono što hrani poljoprivredu i što omogućava subvencije je jaka industrija. To su moćni rudnici, to su ovakva postrojenja kao što ih imamo u Boru. Ako želimo da živimo bolje moramo da stvaramo novu vrednost i to je jednostavno ekonomska logika koja je večna- rekao je ministar Momirović.

-Bor je grad sa najvećim privrednim rastom, grad u kome se mnogo bolje živi nego što se živelo pre sedam, osam godina, a da ne pričamo o nekim vremenima od pre dvadeset, trideset godina. Grad koji danas ima i obavezu i zadatak da pokaže šta izgleda moderno rudarenje, ekološko rudarenje, grad u kome se danas vodi računa o svim segmentima društva, a pre svega o čoveku- istakao je gradonačelnik Bora, Aleksandar Milikić.

Tokom današnje posete Boru ministar Momirović je posetio i Tehnički fakultet i održao sastanak sa gradonačelnikom Aleksandrom Milikićem i Prof. dr Milanom Radovanovićem, prodekanom za naučno-istraživački rad.

-Studenti, budući rudarski inženjeri, koji upisuju rudarstvo na Tehničkom fakultetu godinama unazad mogu da kroz stručnu praksu upoznaju savremene prakse eksploatacije ležišta mineralnih sirovina, a dolazak Ziđina u Bor je povećao zainteresovanost naših mladih da upišu Tehnički fakultet u Boru, posebno studije rudarastva- naglasio je ministar Momirović.

