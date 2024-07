U UČIONICAMA PO DESET ĐAKA: Promenjen trend, IT odeljenja u gimnazijama prepolovljena

MANjE interesovanje za IT stručnjake na tržištu rada, što je "povuklo" i smanjivanje zarada u ovom sektoru u odnosu na pre nekoliko godina, sudeći po rezultatima upisa u srednje škole, uticalo je na to da se odeljenja za talentovane đake za informatiku - prepolove.

Foto TASS

Ove godine je za ovaj profil, koji sve više potiskuje i veštačka inteligencija, bilo manje prijavljenih nego lane, a čak polovina kandidata na prijemnom nije uspela da pređe prag znanja, što je uslov da uopšte mogu da konkurišu za upis u specijalizovana odeljenja. Zbog toga je Ministarstvo prosvete modifikovalo pravila, pa je dalo "zeleno svetlo" direktorima gimnazija da formiraju IT odeljenja sa najmanje deset učenika, iako je do sada donja granica bila 20.

Da li su zaista potrebna sva postojeća odeljenja za talentovane učenike pitanje je kojim bi nadležni trebalo da se pozabave u narednom periodu. Jer, u suprotnom, može se dogoditi da ovaj "IT talas" zahvati i specijalizovana odeljenja i za ostale predmete fiziku, biologiju, istoriju, geografiju.

- Interesovanje za upis u specijalizovana IT odeljenja je manje za oko 15 odsto - kaže Jasmin Nikolovski, direktor Gimnazije "Patrijarh Pavle". - Na sreću, mi ćemo upisati dva odeljenja, kako je bilo planirano konkursom, ali će u njima biti manje od 20 učenika.

RAČUNOVODSTVO I MATEMATIKA

Prema podacima Ministarstva prosvete, u specijalizovanim odeljenjima gimnazija i u umetničkim školama mesta je bilo za oko 5.000 nadarenih učenika, a za polaganje prijemnog ispita se prijavilo 7.100 kandidata. - Najveće interesovanje je za računarstvo i informatiku, gde je za 1.080 mesta prijavljeno 1.898 kandidata - kažu u Ministarstvu. - U specijalizovanim odeljenjima za matematiku bilo je mesta za 240 đaka, zainteresovano ih je 450, dok je za fiziku planirano 60, a prijavilo se 114 učenika. Za upis u bilingvalna odeljenja prijavilo se duplo više kandidata - 893, kao i za geografiju i istoriju - 211. U filološkim odeljenjima na 528 mesta konkurisalo je 817 osmaka.

Nastavni planovi i programi u IT odeljenjima su već menjani i olakšani, jer se u praksi pokazalo da su preteški. Tako su, u pojedinim beogradskim gimnazijama, talenti jedva uspevali da dobiju prelaznu ocenu iz matematike i informatike. Profesori smatraju da iz osnovnih škola dolaze đaci sa oskudnim znanjem iz informatike. Ne treba zaboraviti ni da je generacija koja je ove godine upisivala srednju školu imala onlajn nastavu od petog razreda zbog korone, pa je evidentno da je to napravilo rupe u znanju.

- Zajednica gimnazija je, posle prijemnog, tražila snižavanje kriterijuma za upis, ali je to odbijeno - kaže Radivoje Stojković, predsednik Zajednice gimnazija Srbije i direktor novosadske Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj". - Razgovarali smo sa Ministarstvom prosvete i ponuda je bila da se IT odeljenja promene u prirodno-matematička, što je većina škola uradila. Pošto nije bilo dovoljno đaka, koji su položili prijemni da bi popunili sva planirana odeljenja, izvršena je preraspodela povećanjem broja mesta kako je gimnazijama odgovaralo, tako da niko neće ostati neupisan.

Prema rečima Miloša Bjelanovića, direktora Zemunske gimnazije, već na prijemnom ispitu, održanom u dve beogradske gimnazije, bilo jasno da je manje prijavljenih nego lane.

- Ranijih godina za upis u IT odeljenja u beogradskim gimnazijama je bilo oko 750 do 770 prijavljenih, ove godine oko 610 - kaže Bjelonović. - Deca su se ciljano opredeljivala za Prvu, Devetu i Treću gimnaziju, i te škole su navodili u listi želja, tako da pretpostavljam da među učenicima koji su nakon prvog kruga ostali neraspoređeni ima i đaka koji su položili prijemni za IT odeljenja, a ostali su bez mesta. Prvi put nam se dogodilo da od planiranih 20 ostane slobodno osam mesta.

Gimnazije, koje su znale da neće moći da formiraju IT odeljenja, od njih su odustale. Tako su izmenama Konkursa za upis u srednje škole, ova odeljenja ukinuta u gimnazijama u Petrovcu na Mlavi, Prijepolju, Zrenjaninu, Zaječaru, Novom Pazaru i Subotici. U Beogradu su, u prvom kugu, kvotu popunile samo Prva, Treća i Deveta gimnazija.

- Odlučili smo da smanjimo jedno IT odeljenje i da umesto njega uvedemo odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju - kaže Aleksandar Markov, profesor istorije u Osmoj gimnaziji i predsednik Foruma beogradskih gimnazija. - Činjenica da veliki broj gimnazija nije popunio kvote samo potvrđuje tezu da nemamo baš toliko talentovanih učenika kao što pokušavamo sebe da ubedimo. Možda je ove godine bio teži prijemni nego prethodnih godina, a ako nije, to je prilog više tezi da nam nije potreban ovoliki broj odeljenja za talentovane učenike.

Markov dodaje da je činjenica da gotovo polovina učenika ove godine nije uspela da položi prijemni, dobar povod da se pokrene rasprava o tome da li nam je u budućnosti potreban ovoliki broj IT odeljenja, odnosno da li je vreme da se ti đaci koji gravitiraju ka elektrotehnici vrate tamo gde i objektivno i pripadaju, odnosno elektrotehničkim školama.