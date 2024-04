MINISTAR SELAKOVIĆ U UŽICU: Centralno obeležavanje Dana osoba sa autizmom

U OSNOVNIM školama u Srbiji juče je počelo testiranje dece za upis u prvi razred osnovne škole. U klupe će od septembra sesti oko 65.000 najmlađih đaka. Na portal e-uprave do juče je pristiglo 18.630 elektronskih zahteva za zakazivanje termina za proveru spremnosti deteta za polazak u prvi razred. Prijavljivanje traje i dalje, a roditelji zahteve mogu podneti do kraja maja, do kada traje i testiranje dece.