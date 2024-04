PREKO EUPRAVE PRISTIGLO 18.630 ZAHTEVA: Danas počinje testiranje dece za prvi razred

U OSNOVNIM školama na teritoriji Srbije danas počinje testiranje dece za upis u prvi razred osnovne škole, a do sada je elektronskim putem, preko Portala eUprave pristiglo 18.630 zahteva.

Pomoćnica direktora Kancelarije za IT i eUpravu Biljana Marić rekla je da zakazivanje termina i dalje traje - do kraja maja, do kada traje i testiranje dece.

- Preko Portala eUprave roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici su već od 20. marta imali mogućnost da zakažu termin za upis dece u željenu osnovnu školu - rekla je Marić.

Prema njenim rečima u skladu sa Kalendarom Ministarstva prosvete zakazivanje termina je moguće uraditi do kraja maja, do kada zvanično traje i testiranje, odnosno upis dece u prvi razred, a postoji mogućnost i naknadnog upisa do kraja avgusta.

Dodaje da u slučaju da roditelji žele da promene školu ili propuste termin najbolje je da novi termin zakažu u dogovoru sa školom, ali to mogu učiniti i putem Portala.

- Ishodi testiranja, odnosno rezultati nema potrebe da budu dostupni ni javno, ni roditeljima. Testiranje se obavlja u osnovnim školama. To rade stručni saradnici - pedagozi i psiholozi i to se radi sa ciljem što bolje procene dece, formiranje odeljenja. Roditelji sve informacije mogu da dobiju u školi - rekla je Marić.

