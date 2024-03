USKRS JE PROMENIO BUDUĆNOST SVETA, A U NJEMU I ČOVEKA: Nadbiskup Namet - Važno je da Uskrs proslavimo sa porodicom

BEOGRADSKI nadbiskup Ladislav Nemet izjavio je danas, uoči Uskrsa po Gregorijanskom kalendaru, da je veoma važno da sačuvamo običaje i da Uskrs proslavimo sa svojom porodicom, da budemo zajedno.

Foto: Tanjug

- Svako od nas zna šta mu je slaba tačka, šta može da promeni, da bi bilo bolje", rekao je Nemet.

Naveo je da su tokom nedelje svi fokusirani na svoje poslove, da su deca u školi, a da je glavna stvar da budemo zajedno.

- Međutim, za mene kao svešteno lice, važno je da se malo misli i o Bogu. Juče smo se sećali smrti Isusa na krstu, danas je miran dan u katoličkoj crkvi, ništa se ne radi, ali noćas sa bdenjem počinjemo pripremu za Uskrs, koji znači da je Bog u Isusu pobedio smrt. Znači, to je ta budućnost za sve nas, rekao je Nemet za RTS.

Podsetio je da Uskrs prati i niz običaja, od farbanja jaja do uskršnjih zeki koji, kako je naveo, predstavljaju slike novog života, plodnosti.

Naveo je i da se danas završava post, period koji ne podrazumeva samo uzdržavanje od hrane, nego od celokopnog načina života koji nam se nameće i koji živimo.

- Mislim da nije pitanje samo da ostavimo hranu na stranu, nego da promenimo sami sebe. U jednu ruku ja bih rekao danas da post bez hrane nije ni toliko težak, čak i pripada nekim ljudima kao moda. Ali ono što je danas najteže, to je ostaviti telefon na jedno pola sata. To je ogroman izazov, rekao je Nemet.

Dodao je i da svako od nas zna šta mu je slaba tačka i da ako poznaje samog sebe, onda zna da nešto može da promeni da bi bilo još bolje.

Nemet je ukazao i na teško stanje u kom živimo, a to su ratovi u Ukrajini i u Gazi.



Posebno Gaza, jer to je sveta zemlja. Izrael, Gaza to je teren gde se Isus rodio, gde je živeo, gde je umro i uskrsnuo. Za vreme velikih praznika, posebno verskih nije se ratovalo. Danas se ni to uopšte ne poštuje, rekao je on.

U Ukrajini, dodaje, dva hrišćanska naroda se ubijaju čak i za Uskrs i ukazuje da bi se mogao napraviti neki dobar korak, da se počne da razgovara.

- Kada je papa rekao da koriste Belu zastavu, mislio je da to bude kao pregovori, Ukrajinci su shvatili kao navijanje za Ruse i da se predaju. Nije tako, nego da se završi nepotrebno krvoproliće. Nekoliko kilometara, pa nekoliko hiljada kvadratnih kilometara nikad neće nadoknaditi toliko ljudskih života i razbijenih, uništenih egzistencija kao što sada vidimo, rekao je nadbiskup Nemet.

Istakao je da svi, posebno političari treba da učine sve kako bi rat bio poslednje, što ne bi trebalo nikada da se napravi.

U Uskršnjoj poslanici nadbiskup Nemet je poručio da je Uskrs promenio budućnost stvorenog sveta, a u njemu i čoveka i da vera daje snagu ljudima da istraju na svom životnom putu.