NESVAKIDAŠNJA PRIČA: Novosađanin izgubio telefon u Hrvatskoj, a kada se pronalazač napokon oglasio, nije mogao da veruje šta čuje

PAR iz Novog Sada doživeo je pakao na putovanju u Hrvatskoj, kada je mladić shvatio da je izgubio mobilni telefon. Ipak, nisu ni sanjali da će baš njihov sugrađanin pronaći telefon, sačuvati ga i vratiti im ga, neoštećenog.

Foto: Free Images Pixabay

Kako je navela Novosađanka čiji momak je izgubio telefon, sve se desilo brzo. U gužvi na pumpi nisu ni primetili da telefona nema. Kada su shvatili da je izgubljen, pozvali su radnicu, ali nisu imali sreće.

- U subotu smo se momak i ja vraćali iz Slovenije. Na jednoj benzinskoj pumpi u Hrvatskoj smo napravili pauzu. Krenuli smo dalje i posle nekih 5 minuta momak je primetio da nema telefona. Odmah smo gledali da nije negde ispao u autu kod sedišta, u sedista, ali ništa.... Zaključili smo da mu je ispao iz džepa na parkingu pumpe. Stali smo na sledeću pumpu i pitali da li imaju neki kontakt pumpe gde smo se zaustavljali i kako da se vratimo nazad. Pronašli smo kontakt pumpe na intenetu i pozvali, žena koja je tamo radila je obišla celu pumpu tražeći telefon, ali bez uspeha - navela je M.H.

Ipak, nisu hteli da odustanu od izgubljenog telefona. Zvali su bez prestanka, da bi se u poslednjem momentu konačno neko javio. Kada su saznali odakle je pronalazač, ostali su bez teksta.

- Nismo odustajali zvali smo na izgubljen telefon i zvali i zvali; posle sat vremena se konačo neko javio. Razgovor je tekao brzo, objasnili smo da su pronašli naš telefon i dogovarali kako možemo da dođemo do njega. Mladić koji je pronašao pitao je odakle smo, iz Srbije, koji grad, Novi Sad. On se nasmejao i rekao "I ja isto". Ne moramo nigde da se nalazimo u Hrvatskoj, jer smo mi odmakli stotinak kilometara, on će napuniti telefon (jer je i kiša padala i napunio se vode) i doneti ga u Novi Sad, pa da se tamo nađemo i preuzmemo ga. Imali smo mali strah u početku, jer kakva je to slučajnost i sreća, ali verovali smo da će sve biti u redu. Tako je naravno i bilo, sutradan smo pozvali i našli se sa mladićem i dobili naš telefon nazad - navodi Novosađanka.

Ona mu se zahvalila putem društvenih mreža i zamolila sugrađane da, ukoliko ga neko poznaje, prenese mladiću pozdrave.

- Gde god da odemo pravi Novosađani se prate svugde - zaključila je ona.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: ZABAVLjAJU PROLAZNIKE: Mini koncert u centru Zrenjanina za gitaru i piano