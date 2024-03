Dobro došli u Ulicu Nikolaja Kravcova, adresu najviše zgrade u Srbiji i regionu

Ono što je do pre samo nekoliko godina bilo potpuno nezamislivo - da se iz Savske ulice može skrenuti ka reci i doći direktno do njene obale - danas je postala saobraćajna realnost u čijim pogodnostima uživa veliki broj građana i posetilaca Beograda.

Foto: Marko Edge

Umesto nekadašnjih unedogled parkiranih železničkih vagona, velikim zaštitnim ogradama omeđenih pruga i sivih zgrada na desnoj obali Save, sada je, zahvaljujući kompaniji Belgrade Waterfront, stvorena nova mreža modernih saobraćajnica koje su unele živost u ovaj nekada zapušteni deo grada. Foto: Belgrade Waterfront

Jedna od takvih saobraćajnica jeste i Ulica Nikolaja Kravcova, koja se od Savske sada pruža sve do Kule Beograd, najviše zgrade u Srbiji i regionu, a to znači i do same Sava Promenade, omiljenog beogradskog šetališta. Kao zasad jedina ulica kojom se iz Savske može ući direktno u Beograd na vodi, ona na svom putu do novog simbola srpske prestonice preseca Ulicu Luke Ćelovića Trebinjca (koja će se pružati paralelno sa Savskom) i Bulevar Vudroa Vilsona, kao najveću saobraćajnu „žilu kucavicu“ najmodernijeg naselja u zemlji, a u nju se neposredno pre Kule Beograd „uliva“ i Hercegovačka ulica. Foto: Belgrade Waterfront

Ova saobraćajnica dugačka je nešto više od 440, a široka oko 35 metara, dvosmerna je, a sa obe strane ulice nalaze se drvoredi krušaka. Prostrani popločani trotoari sa obe strane jasno govore da je ulica, kao i celo naselje, projektovana imajući na umu pre svega potrebe pešaka.

Veza Savskog parka i Kule Beograd

Ulica Nikolaja Kravcova trenutno prolazi pored južne strane Savskog parka, a u bliskoj budućnosti ona će ga i presecati, s obzirom na to da će se ova zelena oaza Beograda na vodi prostirati i sa druge strane, praktično iza stambene zgrade BW Lumia koja je samo jedna u nizu novogradnji u Savskoj ulici. Zahvaljujući svom položaju, ova saobraćajnica povezuje najmoderniji park u Beogradu i prostrani plato ispred Kule Beograd na Sava Promenadi, koji će postati novi centar prestižnih gradskih dešavanja. Foto: Belgrade Waterfront

Na taj način, Ulica Nikolaja Kravcova je zapravo postala i adresa renomiranog hotelskog lanca St. Regis, koji će u Kuli Beograd uskoro otvoriti tek šesti hotel na Starom kontinentu i svoje brendirane stanove – The Residences at The St. Regis Belgrade – jedine evropske, pored onih u Londonu. Prvih 11 spratova rezervisano je za hotel, a luksuzni stanovi sa neverovatnim pogledom će se prostirati od 14. do 39. sprata. Foto: Marko Edge

Nedaleko odatle nalazi se i Galerija, najveća šoping, zabavna i gastronomska destinacija u jugoistočnoj Evropi. Ona je sa Kulom Beograd povezana pešačkom pasarelom, preko koje se stiže do lifta koji ide direktno na vrh novog simbola grada, na kojem posetioce očekuje spektakularni vidikovac od 360 stepeni.

Omaž Nikolaju Kravcovu

Da Belgrade Waterfront s posebnom pažnjom čuva sećanje na velikane koji su svojim delima, pa i samim životom, zadužili Beograd pokazuje i ova ulica, koja nosi naziv po sanitetskom poručniku Crvene armije, učesniku Velikog otadžbinskog rata i heroju Sovjetskog Saveza. Foto: Miralem Čaušević

Nikolaj Kravcov je prilikom oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu 16. oktobra 1944. godine predvodio jurišnu trupu koja je zasuta vatrom iz nemačkog bunkera u blizini Crkve Svetog Marka. Dva dana kasnije, Kravcov je preminuo od posledica ranjavanja, čime je svoje ime zauvek uzidao u temelje modernog Beograda i kao veliki junak se upisao na njegove najslavnije istorijske stranice.