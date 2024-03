ŽIV U ZATVORU ZA ZAPAD BIO OPASNIJI NEGO NA SLOBODI: U Požarevcu juče obeleženo 18 godina od smrti Slobodana Miloševića

Njegova briljantna odbrana deklasirala je haško tužilaštvo.Njegovom smrću Tribunal se izvukao da ne prizna da Milošević nije naredio ničiji genocid

Laži Prištine pale u Hagu, Foto AP

PRE 18 godina, 11. marta 2006, haški optuženik Slobodan Milošević, bivši predsednik Srbije i SR Jugoslavije, pronađen je mrtav u ćeliji zatvora Sheveningen. Njegova smrt je donela olakšanje onima koji su nameravali da ga osude za ono što nije počinio, sa ciljem da presuda njemu postane neporeciva "istina" o genocidnosti srpskog naroda.

Neočekivano, Miloševićeva briljantna odbrana je deklasirala haško tužilaštvo i učinila ga opasnijim po Zapad nego da je ostao na slobodi. Da li je zbog toga morao naprasno da umre? Mnogi su od prvog trenutka verovali više u tu verziju nego u nalaz holandskih patologa o infarktu. Ta sumnjiva smrt je izvukla Haški tribunal iz problema, da mora da prizna da Milošević nije naredio ničiji genocid, niti ga je srpski narod počinio. Proces započet u februaru 2002. je formalno prekinut 14. marta 2006. bez konačnog sudskog zaključka o Miloševiću.

Foto Arhiva Naslovna strana Večernjih novosti 12. marta 2004.

Tada su se retki usuđivali da kažu jednostavnu istinu, da će istorija tek prosuđivati njegova dela u teškim vremenima svetske preraspodele moći kada su morale da se donose teške odluke, često bez izgleda na ikakvo dobro, već samo kao izbor manjeg zla.

- Slobodan Milošević nije bio krunski zatočenik, on je bio krunski svedok istine o nama. Istine o našem narodu. Posle kolektivnog udruženog zločinačkog poduhvata protiv naroda Jugoslavije, trebalo je ukloniti svedoke. Najopasniji je bio Slobodan Milošević. I zatočen, dostojan našeg poštovanja, bio je dostojniji njihove zavisti. Haška tamnica bila je njegova govornica. Njihova kovačnica, a njegova govornica. Što su se više kovale zavere od poluistina i laži, to je njegova govornica pred svetom više hrabrila nas klevetane, budila intelektualno uspavane, uznemiravala one čija savest ih je terala na priznanje - govorio je 2006. Milorad Vučelić na sahrani Slobodana Miloševića.

Foto Tanjug Oproštaj od Slobodana Miloševića

Haški tribunal je naknadno i posredno 2016. priznao Miloševićevu nevinost i to u osuđujućoj presudi Radovanu Karadžiću.

- Stav Tribunala da Slobodan Milošević nije bio deo zajedničkog zločinačkog poduhvata i da je, naprotiv, "osudio etničko čišćenje" veoma je značajan budući da je on bio okrivljen za sve krvoproliće u Bosni i zbog toga su Srbiji bile nametnute oštre ekonomske sankcije. Nepravedno optuživati Miloševića je ravno invaziji na Irak samo da bi se otkrilo da tamo nikakvog oružja za masovno uništavanje nije bilo. Slobodana Miloševića je ocrnila čitava zapadna štampa i praktično svaki političar u svakoj NATO zemlji. Satanizovali su ga i od njega napravili krvožedno čudovište i tu lažnu sliku su iskoristili da opravdaju ne samo ekonomske sankcije protiv Srbije, nego i NATO bombardovanje Srbije i rat na Kosovu 1999. Slobodan Milošević proveo je poslednjih pet godina života braneći sebe i Srbiju od fabrikovanih optužbi za ratne zločine počinjene tokom rata koji je, sada priznaju, pokušavao da zaustavi. Danas, deset godina posle njegove smrti, oni priznaju da uopšte nije bio kriv - napisao je povodom presude američki analitičar Endi Vilkokson.

Foto I. Marinković Doček građana Požarevca za kolonu za mrtvog predsednika

Nije bilo realno od savremenika opterećenih teškim emocijama očekivati objektivnost i hladnu glavu. Vreme se pokazalo kao jedino majstorsko rešeto.

- Prošlo je malo godina da bi se ocenilo delovanje Miloševića, ali dovoljno da se utvrdi njegov nesporni patriotizam, jer nikad nije pravio kompromise na štetu Srbije. Dok je bio živ govorilo se da će nam biti bolje samo da on ode. On je mrtav već 18 godina, a meni se čini, ne da nismo krenuli sa startne linije, nego da ne znamo ni kuda idemo - lucidno je zaključio dr Srećko Bosić, predsednik GO SPS Požarevac odajući juče poštu na grbu Slobodana Miloševića.

Vence su položili i članovi Glavnog odbora SPS-a, koje je predvodio narodni poslanik Marko Milošević, unuk Slobodana Miloševića, članovi Gradskog i Okružnog odbora SPS-a, Udruženje "Sloboda" i građani.

Foto: D. Novaković Večna kuća Slobodana Miloševića i Mire Marković

Miloševićev unuk Marko zahvalio se svima koji su došli da odaju počast njegovom dedi: "On je bio simbol beskompromisnog patriotizma i meni je čast da krenem njegovim stopama. Dok postoji uspomena na njega, on neće prestajati da postoji".

Miloševićev sin Marko, koji je 2000. godine otišao u Rusiju, i kći Marija, koja živi u Crnoj Gori ni ove godine nisu prisustvovali godišnjici, a u njihovo ime je na grob u dvorištu porodične kuće u Nemanjinoj 41, položen venac sa posvetom.

VULIN: ŽIVEO ZA IDEJU SLOBODNE SRBIJE

ALEKSANDAR Vulin je, u pratnji funkcionera i članova Pokreta socijalista, juče odao poštu Slobodanu Miloševiću i položio venac na njegov grob. Doskorašnji direktor BIA i osnivač Pokreta socijalista je tom prilikom izjavio da ideje slobodne Srbije nisu umrle sa Miloševićem, iako je za ideju slobodne Srbije Milošević živeo.

- U vremenu u kome je živeo, politika Slobodana Miloševića je bila jedina moguća, a i danas je jedina ispravna - rekao je Vulin.