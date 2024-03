RHMZ SE HITNO OGLASIO: Snažno nevreme stiže u Srbiju, kiša i pljuskovi zahvatiće ove delove zemlje (FOTO)

NAOBLAČENjE sa kišom i lokalnim pljuskovima koje je zahvatilo Bačku, Srem, zapad i jugozapad Srbije tokom večeri i noći premeštaće se i preko ostalih predela naše zemlje dalje na istok.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Takođe, na području Beograda tokom večeri kiša. U košavskom području jugoistočni vetar u daljem pojačanju, stoji u najavi RHMZ od 19:01 sati.

Prema prognozi meteorologa Đorđa Đurića, Srbija je ovog vikenda pod uticajem prostranog ciklona sa zapada i jugozapada Evrope, a njegov položaj je takav da nad našim područjem preovladavaju južna strujanja.

Zajedno sa sa južnim visinskim strujanjem do našeg područja stiže topla vazdušna masa sa Mediterana, ali i dosta čestica pustinjskog peska iz Sahare, pa se očekuje i zamućenost atmosfere, a u predelima sa padavinama one će biti prljave, odnosno blatnjave.

Foto: RHMZ/printskrin

U nedelju će u svim predelima Srbije biti suvo. Pre podne očekuje se sunčano, a sredinom dana i posle podne očekuje se naoblačenje.

Duvaće veoma jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata i do 100 km/h, dok će na planinama duvati jak, na udare i olujni jugozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 17 do 21°C, u Beogradu do 20°C, a hladnije će biti u Negotinskoj Krajini, temperatura do 14°C.

Vetrovito će biti i u ponedeljak, uz olujne udare košave, ali će vetar do kraja dana oslabiti.

Inače, u ponedeljak se zapada i jugozapada očekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a suvo će ostati uglavnom na severoistoku zemlje.

Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se i tokom utorka i srede, piše Đurić.

