"SVE SAM SPREMILA, A TI SREDI VREME..." Potresna scena u Zemunu - roditelji obeležili rođendan dečaka ubijenog u Ribnikaru (FOTO/VIDEO)

RODITELjI talentovanog pijaniste Andrije Čikića, koji je brutalno ubijen u masakru koji je počinio dečak-ubica 3. maja prošle godine, obeležavaju njegov 15. rođendan sa prijateljima i njegovim drugarima iz razreda na aerodromu 13. maj u Zemunu.

Foto Z. Jovanović

Majka ubijenog Andrije Suzana Čikić ispričala nam je da je proslava rođendana na ovom mestu oduvek bila Andrijina želja.

- Ovde smo zato što je ovo bila Andrijina želja da proslavimo rođendan baš na aerodromu jer sam ja sportski pilot. Andrija je voleo da njegovi rođendani uvek budu posebni. Prošle godine smo planirali da to obavimo, ali tada je bilo varljivo martovsko vreme i bilo je puno kontrolnih u školi, pa smo iz tog razloga odložili taj rođendan za maj, jer su ti dani pogodni za letenje. Ta želja se nije ostvarila, znate zašto. Andrija i ja smo imali dogovor, a mi dogovor uvek poštujemo. Ja sam želela da mu ispunim tu želju. Ovde smo sa njegovim prijateljima, drugarima... U tome su mi pomogle kolege na aerodromu. On je želeo nešto slično ovome, želeo je da drugari polete. Letenja će svakako biti. Kad poletimo imamo i jedno iznenađenje za njega, ne smem da pričam o čemu se radi, jer to onda ne bi bilo iznenađenje - rekla Suzana.

- Ne doživljavam ovo kao dug, nego kao naš dogovor, to je naša zajednička želja. On je uvek bio jako kreativan, imao je ideja. On zna da će njegova mama da uradi sve da on bude srećan. Ja sam sinoć spremila sve ovo, i u jednom momentu jedna prijateljica je rekla - Suzana, vidi napolju sve duva. Rekla sam - nebitno, biće u redu. Samo sam pogledala fotografiju svog sina i rekla sam "sve sam spremila, a ti sredi vreme". Dobili smo sunce, dan za letenje - rekla je Suzana za "Novosti".