Četvrta godina besplatnih mamografskih pregleda ,,Ne gledaj u šolju, pregledaj se!’’

„NEKE stvari ne treba preskakati!"- poručuje najbolja srpska atletičarka Ivana Španović i zajedno sa Grand kafom poziva dame da obave besplatan mamografski pregled

Više od 33.000 žena širom Srbije obavilo je besplatne mamografske preglede u okviru akcije „Hajde da imamo vremena za pregled“ koju Grand kafa sprovodi zajedno sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Ministarstvom zdravlja i Fondom B92 pod sloganom „Ne gledaj u šolju, pregledaj se“.

Mobilni mamograf će u Beogradu, biti postavljen ispred Opštine Novi Beograd (Bulevar Mihajla Pupina 167) od subote, 2. marta. Svoj termin za preventivni mamografski pregled, dame mogu zakazati od danas, 1. marta, radnim danima od 9 do 14 časova, na brojeve telefona 0607171969 i 0607171523, do popune termina. Dodatno, zakazivanje će biti moguće i sutra, 2. marta, a pregledi u mobilnom mamografu će se obavljati svakog dana od 9 do 19 časova.

Ivana Španović, svetska prvakinja u skoku u dalj i vlasnica nekoliko državnih rekorda, zna koliko su disciplina i posvećenost važni za postizanje vrhunskih rezultata i da treninge ne treba preskakati, baš kao ni redovne preventivne preglede koji mogu spasiti život. Zato je naša atletičarka, prepoznajući važnost pravovremenih pregleda, podržala ovu akciju i pridružila se borbi protiv raka dojke. Ona, zajedno sa Grand kafom, poziva dame da se odazovu i obave mamografski pregled jer, kako i sama kaže, postoje stvari koje nikako ne treba preskakati, posebno ne one koje se tiču zdravlja.

- Iako je skok u dalj moja disciplina, postoji nešto što nikada ne preskačem. A to je briga o zdravlju. Zato ne želim da preskočim priliku da pozovem sve žene da obave svoj redovan mamografski pregled. Pridružite se hiljadama žena širom Srbije koje su se pregledale u okviru akcije Grand kafe. I zato, ne preskačite pregled da bi imale vremena za ono što je važno - poručila je Ivana Španović, čiju poruku možete pogledati na linku i podeliti video na društvenim mrežama.

Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u Srbiji, od koga svake godine oboli 4.000 žena, a 1.600 izgubi život. Mamografija je najvažniji korak u ranom otkrivanju i prevenciji ove bolesti. Važno je da sve dame od 45 do 69 godina, koje u poslednje dve godine nisu obavile mamografski pregled, kao i žene iznad 40 godina koje u svojoj porodičnoj anamnezi imaju blisku srodnicu obolelu ili lečenu od raka dojke, zakažu svoj pregled i ne preskoče ovu važnu stavku kada je reč o zdravlju. Mamografijom se tumor dojke otkriva u ranoj fazi, a od 45. godine trebalo bi da bude obavezni deo preventivnih pregleda na svake dve godine, ukoliko nema nikakvih simptoma. Ukoliko se otkrije u ranoj fazi, bolest je izlečiva u čak 90% slučajeva.

- Uz poruku „Ne gledaj u šolju, pregledaj se!“ nastavljamo da radimo na širenju svesti o prevenciji raka dojke i značaju rane dijagnostike. Od velikog značaja u tome su nam i prepoznatljive saradnje sa poznatim damama i svim našim partnerima. Zajednički cilj nam je da se što veći broj žena pregleda. Pozivamo ih da, kao što sa svojim prijateljima i dragim ljudima „skoče na kafu“, odvoje vreme i „skoče“ da urade i mamografski pregled, jer im to može spasiti život. Ponosni smo na činjenicu da je, u okviru ove kampanje, više od 33.000 žena do sada obavilo svoj pregled, što nam je jasan znak da zaista razumeju koliko je važna prevencija i kako prevencija može da im spasi život -kažu u Grand kafi.

Mislite na sebe i sopstveno zdravlje, „skočite na pregled“ i uradite najvažniju sliku koja može značiti – život. Hajde da imamo vremena za pregled!