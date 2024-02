ALERGIJE VREBAJU I ZIMI: Lekarka objasnila kako je prepoznati na vreme i šta raditi kada osetimo prve simptome

KIJAVICA, kašalj, gušenje, curenje iz nosa, suzne oči, samo su neki od simptoma alergijskih reakcija.

Naime, zbog visokih temperatura za ovo doba godine ubrzano je cvetanje, ali i raspršavanje polena na koji su mnogi alergični.

Dr Biserka Obradović objašnjava za Telegraf kako se izboriti sa alergijama i kako reagovati na vreme.

Doktorka kaže da su u ovom periodu čekaonice pune, a pacijenti se žale na simptome curenje nosa, sekret u nosu, pritisak u sinusnim šupljinama, peckanje u očima, može da dođe do otekline očnih kapaka i da se osoba oseća umornom.

Kijanje, kašljanje, a na kraju može da se pojavi i osip na koži.

- Pošto je februar pitamo se da li je prehlada, kovid, grip ili alergija. To nam postavljau svi koji su u našoj čekaonici, ali za sve njih su simptomi isti, ali ima jedan simptom koji alergijsku reakciju razlikuje od gripa i prehlada, a to je povišena temperatura. Kod alergijskih reakcija je nemamo. Ne dolazi do povišene temperature. Sledeći način kako ćemo doći do potvrde da li pomenuti simptomi ukazuju na alergiju ili neki od navedenih bolesti jesu labaratorijski nalazi. Međutim, mi možemo da imamo šarenolikost, odnosno da kod iste osobe imamo i pojavu alergijske reakcije i virusnu ili bakterijsku infekciju ili sve tri zajedno, ali sve ćemo to pojedinačno dijagnostifikovati i lečiti - objašnjava doktorka Obradović.

Pomerio se kalendar

Ona kaže da se ove godine kalendar pomerio, odnosno, u februaru imamo proleće i temperature oko 20 stepeni.

To znači da osobe koje pate od alergija moraju pomeriti uzimanje lekova protiv alergije. Savetuje preventivno uzimanje leka kako bi se sprečilo da se alergija veže u našem organizmu.

- Nedelju dana pre pojave alergena moraju da krenu da piju lekove protiv alergije, da bi se lek vezao za receptore i da se ne dozvoli da se veže alergija. U tom slučaju imamo znatno bolji terapijski tretman nego ako već dođe do alergena i tek onda pijemo lekove. Alergen se veže za receptore i to je onda mnogo teže - objašnjava doktorka.

Kao interesantan podatak navodi da svi mislimo da je zima period kada alergije nisu prisutne, ali u praksi se pokazalo malo drugačije.

- Obično kada se vratimo sa skijanja mnogi imaju kijavicu i misle da su se prehladili, pa se leče sod neke vrste prehlade. Niko ne obraća pažnju da imamo od oktobra do februara oprašivanje kleke i kedara i tada imamo njihov polen. Oni koji su skloni alergijama mogu biti alergični na polen kleke i polen kedra i one se nazivaju kedrovom groznicom ili alergijom na zimzelenov polen - priča ona.

Zimsko vreme je iza nas, ali i tada su alergijske reakcije bile prisutne jer kako kaže, prostorije su se manje luftirale, a određena grupa reaguje na buđ, grinje i prašinu pa su njihove reakcije bile znatno izraženije tada nego što su na proleće. Sada kada otvaramo prozore aktivnija je druga grupa ljudi - alergična na polen.

Doktorka savetuje da se lekovi protiv alergija uzimaju znatno ranije.

