"BEZ LJUDI NEMA FABRIKE, BEZ LJUDI NEMA REZULTATA": Ministar Vučević na svečanosti povodom 85 godina HK „Krušik“ u Valjevu (FOTO)

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je danas svečanosti povodom 85 godina postojanja HK „Krušik“ u Valjevu.

FOTO: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Tom prilikom, ministru Vučeviću uručena je Plaketa HK „Krušik“ za uspešnu saradnju i pruženu maksimalnu podršku. Plaketu ministru odbrane uručila je vršilac dužnosti direktora HK „Krušik“ Jovanka Andrić.



Plaketa za uspešnu saradnju uručena je šefu Kabineta potpredsednika Vlade Žarku Mićinu, a za dugogodišnju uspešnu saradnju plakete su uručene pomoćniku ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenadu Miloradoviću, u čije ime je plaketu primio načelnik Uprave za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse brigadni general Slavko Rakić, zatim Vojnotehničkom institutu, Tehničkom opitnom centru, kao i Kovačkom centru i fabrikama „Milan Blagojević - namenska“ Lučani i „Prva iskra namenska a.d.“ Barič.

FOTO: Ministarstvo odbrane Republike Srbije





Ministar Vučević čestitao je svim zaposlenima, ali i nekadašnjim zaposlenima, veliki jubilej – 85 godina postojanja kompanije.

- Za 85 godina svašta smo kao država i društvo, kao narod proživeli. Menjali su se i društveni i državni sistemi, uređenja, menjale su se i teritorije države, bilo je rata, stradanja, ali evo „Krušik“ je uspeo da ostane i opstane, zahvaljujući pre svega ljudima koji rade, koji su radili, koji će sutra raditi. Naravno, zahvaljujući i svojoj državi koja je uvek bila tu čvrst i snažan oslonac – istakao je ministar Vučević.

Prema njegovim rečima, „Krušik“ je za ovih 85 godina postao neodvojivi deo grada Valjeva, koji je grad s bogatom istorijom i tradicijom i jedan od motora ekonomskog razvoja i snage ovog ponosnog i hrabrog grada dobrih ljudi, vrednih domaćina.

FOTO: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Ukazujući na istorijske okolnosti koje su obeležile osam i po decenija rada te fabrike, ministar Vučević rekao je da je danas važno usmeriti fokus na ono što „Krušik“ čeka u budućnosti.

- Krušik je prolazio, kao i država, kroz teške i manje teške periode. Vi ste osamdesete godine nazvali „zlatnim godinama“, razvijali ste se, razvijao se grad Valjevo, naselja oko vas. Onda su došle neke teže, a onda još teže godine – 1999. godine su vas bombardovali i fizički uništavali, posle toga su vas uništavali tako što su hteli da ili privatizuju ili otmu ili zatvore fabriku. Ili kombinacija svega toga. Čak teže i od bombi koje su bile zločinačke, agresorske, pali su napadi koji su dolazili iznutra – fabrikovanje afera, pokušaj urušavanja sopstvene kompanije, sopstvene države, da bi se nekom drugom učinila prednost. Možda je neko to uradio nesvesno, ali je suštinski rušio nešto što je naše i što treba da se čuva. Verujem da su ta vremena iza nas i da više nikad nećemo imati takve situacije kakve smo imali, nažalost, u nekim periodima – naglasio je ministar odbrane.

FOTO: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Prema njegovim rečima, ta fabrika mora da iskoristi ovaj, bolji trenutak, kako bi napredovala u budućnosti, posebno naglašavajući da su ljudi srce svake kompanije.

- Ovo je momenat kada bi trebalo da akumulirate snagu, kapital, znanje i iskustvo za period koji će dolaziti. Morate biti pripremljeni za bolje i za gore periode. Pre svega morate raditi po pitanju kadra. Mašine, oprema, hale veoma su bitne, ali ljudi su srce kompanije. Bez ljudi nema fabrike, bez ljudi nema rada, bez ljudi nema rezultata – istakao je ministar Vučević.

On je zaposlenima u „Krušiku“ poručio da moraju da vole i čuvaju svoju kompaniju, jer je to njihova kuća.

- I država se odlučila da sačuva kompaniju, da bude u državnom vlasništvu, da ne bude privatizovana i da ljudi koji rade ovde znaju da je njihova država gazda i da će ih čuvati, ali za taj odnos je potrebna emocija i podrška sa obe strane – rekao je ministar odbrane.

Osvrnuvši se na ono što „Krušik“ mora da učini u narednom periodu kako bi bio u korak sa vremenom, ministar Vučević je pohvalio to što su postignuti i novi kolektivni sporazumi sa sindikatima.

- Na ponos svih vas, ali i grada Valjeva plate će uskoro u „Krušiku“ biti veće od šest do 21 hiljadu mesečno, time će „Krušik“ imati prosečno veću platu nego što je prosek grada Valjeva, što će da podrži ukupan ekonomski ambijent Valjeva – naglasio je ministar Vučević.

Prioritet mora ostati Vojska Srbije, istakao je ministar odbrane, pa tek onda komercijalni poslovi.

- Prvo Vojska Srbije i isporuka onoga što Ministarstvo odbrane traži za Vojsku Srbije, odnosno Vojska Srbije definiše kao svoje prioritete. Prvo da mi naše magacine napunimo, da Vojska Srbije ima dovoljno borbenih kompleta i svega što proizvodi i „Krušik“ i ostale fabrike odbrambene industrije, a onda tek možemo ići i idemo ka tržištima – istakao je ministar Vučević, ukazujući šta sve treba unaprediti u domenu poslovanja u narednom periodu.

On je, takođe, ukazao da podrška države neće izostati ni u narednom periodu, kako bi „Krušik“ ostvario još bolje rezultate.

- I verujem da ćemo u periodu koji dolazi biti još konkretniji, još uspešniji, da če vaši i naši proizvodi biti još konkurentniji, da ćemo time još bolje čuvati našu državu, da će naša vojska biti još bolje opremljena i naoružana, a time i naši građani sigurniji. Ulažite u svoje zaposlene, nek imaju najbolje uslove za rad. Neka postoji otvoreni socijalno-ekonomski dijalog. Čuvajte svoju fabriku. To je vaša kuća. To je kuća Valjeva, ali to je i kuća cele Srbije – poručio je ministar Vučević.

FOTO: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Ministar odbrane je zaposlenima u „Krušiku“ poželeo mnogo uspeha u narednom periodu i da, pre svega, vole i čuvaju Srbiju.

Kako je istakla v.d. direktora Jovanka Andrić, kada nešto toliko dugo traje, znači da je odolevalo raznim izazovima i da je uloženo mnogo truda i borbe da se sačuva u teškim trenucima.

- Zbog toga danas evociramo uspomene na početke „Krušika“, da se prisetimo nekih prošlih dana i da uz segmente današnjice postavimo temelje za bolju budućnost. Veliku zahvalnost danas dugujemo predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, ministru odbrane Milošu Vučeviću, pomoćniku ministra za materijalne resurse Nenadu Miloradoviću i drugim predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i državnih institucija na svesrdnoj pomoći, podršci i razumevanju za prethodni period koji nije bio nimalo lak. Bilo je potrebno mnogo rada, borbe, odlučnosti i istrajnosti da bismo ponovo stali na svoje noge i stabilno krenuli napred. Pred nama su velike obaveze i odgovornost za postavljene ciljeve, a jedan od ciljeva je realizacija. Možemo se pohvaliti da prvi put za dva meseca u 2024. godini imamo realizaciju više od 27 miliona evra – rekla je Andrić i naglasila da je „Krušik“ više od fabrike – ideologija, legenda, uzor, graditelj, oslonac, armija.



Povodom 85 godina HK „Krušik“ prikazan je film o rezultatima rada te kompanije, a posle svečanosti, ministar Vučević obišao je fabrička postrojenja u HK „Krušik“ - pogon za hladno rotaciono izvlačenje i novu kapislanu.