BORBA ZA SLOBODU JESTE BORBA ZA DRŽAVU: Ministri Selaković i Vučević na otvaranju izložbe "Borba za srpsku državnost"

IZLOŽBA ,,Borba za srpsku državanost i slobodu srpskog naroda“, organizovanu povodom 220 godina od Prvog srpskog ustanka, u Galeriji Doma vojske Srbije, svečano je otvorena u prisustvu potpredsednika Vlade i ministra odbrane Miloša Vučevića i ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikole Selakovića.

- U nazivu ove izložbe za Srbiju i srpski narod postoje tri važne reči, to je sloboda, država i borba. I nećemo pogrešiti ako između ove tri reči stavimo znake jednakosti. Za naš narod tema ove izložbe nije jedan period istorije, nije neka epoha ili istorijski trenutak. Za naš srpski narod ovo je čitava istorija. Boriti se za slobodu znači za nas boriti se za državu, jer za nas Srbe provereno, istorijski, empirijski dokazano, nema slobode ako nema države - istakao je ministar Selaković.

Dodao je i da ova izložba ne prikazuje samo period posvećen Prvom srpskom ustanku i njegovoj 220-godišnjici, naglasivši da je pred nama cela godina u kojoj treba da proslavimo ovaj jubilej.

Otvarajući izložbu, ministar Vučević ukazao je na to da su reči u njenom nazivu – tri reči koje su sveto trojstvo, za sudbinu, istoriju, budućnost naše otadžbine, te da ih ne treba razdvajati.

- Ako bi trebalo nešto da dodam, onda je to reč – borba. Ona je nekada vojna, nekada ratnička, politička, društvena, uvek odbrambena što se tiče naše države i našeg naroda. I ona je neprekidna. Kad god smo gasili taj plamen borbe, mi smo lutali u mraku neistine, laži, obmana, mi smo gubili vezu sa nama samima. Kad god je taj plamen slobodarski, taj plamen borbe goreo, svetleo, znali smo gde idemo, znali smo na kom smo putu, znali smo šta nam valja činiti. I to je naša obaveza ne samo prema našim slavnim precima, to je naša obaveza prema potomcima, da im predamo tu baklju borbe za Srbiju i naš narod, ma gde da živi, da se nikad ne ugasi. I da i njima sutra, kao nama danas, a juče i Karađorđu i Milošu Obrenoviću i mnogima znanima i neznanima koji su dali ono što su najvrednije imali, svoje živote, uvek pokazuje kuda i kako treba da ide Srbija i kuda i kako treba da ide naš narod – naglasio je ministar Vučević.

Na izložbi su predstavljene slike Nebojše Đuranovića i vajarski modeli Zorana Ivanovića, tematski predstavljajući borbu srpskog naroda za slobodu i državu.

Izložba će biti otvorena do 30. marta u radnom vremenu Galerije Doma vojske Srbije, a organizovali su je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo odbrane.

Događaju su prisustvovali ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov, ministar sporta Zoran Gajić, ministri bez portfelja Novica Tončev i Đorđe Milićević, državni sekretari u Vladi, članovi kolegijuma ministra odbrane, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, boračkih udruženja i udruženja građana koji neguju tradicije oslobodilačkih ratova...