NAJNOVIJI IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI: Od sedmoro zaraženih malim boginjama, troje imalo komplikacije

U SRBIJI su male boginje ove godine potvrđene kod sedam osoba, od kojih su tri imale komplikacije u vidu upale pluća, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Foto Shutterstock

Morbile su do sada dijagnostikovane u dva grada - Beogradu, gde je najviše slučajeva - 6, i u Novom Sadu - 1.

- Na teritoriji grada Beograda registrovano je šest slučajeva morbila, koji su potvrđeni u Referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”. Prijavljena je porodična epidemija sa dve obolele osobe 8. februara, od kojih je jedna nevakcinisana osoba uzrasta 15 godina a druga uzrasta 49 godina, nepoznatog vakcinalnog statusa. Pored toga sporadični slučajevi obolevanja potvrđeni su kod još četiri osobe i to kod nevakcinisanih osoba uzrasta 4, 8 i 19 godina i osobe stare 47 godina nepoznatog vakcinalnog statusa. Komplikacija u vidu upale pluća bila je prisutna kod troje obolelih - navodi se u najnovijem izveštaju Instituta "Batut" i dodaje da su 13. februara male boginje potvrđene i kod osobe iz Novog Sada uzrasta 46 godina, koja je nepotpuno vakcinisana jednom dozom vakcine.

Poslednji slučajevi, kao što smo juče objavili, potvrđeni su juče, kod dečaka od 4 godine, mladića od 18 i žene od 47 godina, svi su iz Beograda. Mladić se nalazi u Klinici za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije zbog upale pluća, a inače, MMR nije primio. Poražavajuća je činjenica da je od rođenja primio samo dve vakcine po kalendaru obavezne imunizacija.

Zbog morbila od 7. februara su u Srbiji na snazi pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad malim boginjama, i one treba da se sprovode najmanje do isteka perioda dvostruke maksimalne inkubacije od poslednjeg registrovanog slučaja.

Najbolja preventiva malih boginja jeste MMR vakcina. Tokom 2020. i 2021. godine u Srbiji su registrovane najniže vrednosti obuhvata MMR vakcinom u poslednjih 20 godina. Obuhvat ovom vakcinom u drugoj godini života u 2020. godini iznosio je 78,1%, a u 2021. godini svega 74,8 odsto. Obuhvat drugom dozom, pre upisa u prvi razred osnovne škole, u 2021. godini iznosio je 85,8 odsto.

U poslednjoj epidemiji malih boginja u Srbiji, tokom 2017. i 2018. godine registrovano je oko 5800 obolelih, od kojih je 93 odsto bilo nevakcinisano, nepotpuno vakcinisano ili sa nepoznatim vakcinalnim statusom. Jedna trećina obolelih bila je hospitalizovana zbog težine kliničke slike praćene komplikacijama. U ovoj epidemiji registrovano je 15 smrtnih ishoda među kojima je bilo četvoro dece mlađe od pet godina.

Prethodne 2023. godine registrovano je 50 slučajeva morbila u našoj zemlji, od kojih je većina takođe, bila nevakcinisana - njih 94 odsto.

Sve o malim boginjama

Morbile prenose direktnim kontaktom sa obolelom osobom - putem poljupca, rukovanja, putem vazduha respiratornim kapljicama koje emituje obolela osoba kao što su kašalj i kijanje, a retko indirektnim putem preko sveže kontaminiranih predmeta.

- Inkubacija, period od momenta ulaska virusa u organizam do manifestacije oboljenja, odnosno pojave tegoba kod malih boginja traje 7 do 18 dana. Nakon toga dolazi do pojave povišene telesne temperature, sekrecije iz nosa, kašlja i konjunktivitisa - vodnjikave, crvene oči, otečeni kapci. Nabrojani simptomi traju 2 do 4 dana, nakon čega dolazi do skoka telesne temperature, preko 40 stepeni i pojave makulopapulozne ospe prvo na licu, iza ušiju i na vratu, koja se zatim širi na trup i ekstremitete - objasnili su za Telegraf.rs u Zavodu za javno zdravlje u Beogradu.

Obolela osoba je zarazna poslednjeg dana inkubacije, kada je još uvek bez tegoba, 4 dana pre izbijanja ospe i 4 dana nakon izbijanja ospe.

- Komplikacije su češće kod dece mlađe od 5 godina i odraslih osoba starijih od 20 godina. To su zapaljenje pluća (pneumonija), zapaljenje srednjeg uha, dijareja, zapaljenje mozga i gubitak vida. Zapaljenje pluća se javlja kod svake 20. obolele osobe i oko 60 odsto slučajeva smrtnih ishoda nastaje upravo zbog ove komlikacije. Svaki hiljaditi bolesnik dobija zapaljenje mozga, dok na 1000 obolelih sa navedenom komlikacijom dolazi do smrtnog ishoda - kažu u Zavodu za Telegraf.rs.

