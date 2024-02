MAKSIMALAN DODATAK ZA TUĐU NEGU I POMOĆ 38.852 DINARA: Ministarstvo za rad i socijalna pitanjademantovalo da su smanjene uplate

U toku je isplata dodatka za pomoć i negu drugog lica, kao i uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja isplaćuje razliku do uvećanog dodatka za korisnike koji to pravo ostvaruju preko Republičkog Fonda PIO. Ukupan iznos koji u sebi sadrži i dodatak za pomoć i negu drugog lica i razliku do uvećanog dodatka ne može da bude veći od 38.852 dinara, saopštilo je ovo Ministarstvo.

Foto AP

- Ukoliko je došlo do povećanja dodatka za pomoć i negu drugog lica preko Republičkog fonda PIO, razlika do uvećanog dodatka koju to lice takođe ostvaruje, a isplaćuje ga Ministarstvo za rad, biće srazmerno manja, jer ukupan iznos ne može da bude veći od 38.852 dinara. Iznos uvećanog dodatka usklađuje se dva puta godišnje, odnosno u aprilu i oktobru, te od oktobra 2023. ovo novčano davanje iznosi 38.852 dinara - kažu u Ministarstvu.

Dakle, prilikom povećanja penzije, povećava se i iznos dodatka za pomoć i negu drugog lica koju isplaćuje Fond PIO, a samim tim se iznos razlike do uvećanog dodatka smanjuje, jer ukupan iznos uvećanog dodatka ostaje nepromenjen.