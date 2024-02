VELIKI KAŠALJ HARA SRBIJOM: Evo gde ima najviše zaraženih, i kako da se zaštitite

U PROTEKLOJ sedmici u Beogradu je registrovano 857 slučajeva obolevanja od velikog kašlja, najnoviji su podaci Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda (GZJZ).

- Uvidom u prijave zaraznih bolesti u Servisu javnog zdravlja (SJZ) i prijave o laboratorijski utvrđenom uzročniku, na teritoriji Beograda od marta 2023. do 18. 2. 2024. godine registrovano je 857 slučajeva obolevanja od velikog kašlja, sa incidencijom 50,1/100.000. U prethodnoj nedelji (12. 2 ‒ 18. 2. 2024. godine) registrovana su 42 novoobolela - navodi se u najnovijem izveštaju GZJZ.

Kako dodaju, dijagnoza oboljenja je laboratorijski potvrđena real time PCR testom iz brisa nazofarinksa kod 397 obolelih osoba, a serologijom (utvrđeno prisustvo IgG antitela na toksin Bordetella pertussis) kod 457 obolelih osoba. Obe navedene analize obavljene su u Referentnoj laboratoriji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Kod preostala tri obolela dijagnoza bolesti je postavljena na osnovu kliničke slike i epidemiološke povezanosti sa laboratorijski potvrđenim slučajem.

Najviše obolelih među decom od 10 do 19 godina

Najveći broj obolelih je među decom uzrasta 10-19 godina (541 – 63,1%), a među njima prednjače deca uzrasta:

12 godina (99 obolelih – 18,3%)



Najviše zaraženih u Zemunu

14 godina (80 obolelih – 14,8%).među najmlađima, uzrasta od 0 do 4 godine je obolelo 88 (10,3%)

Obolevanje je registrovano na teritoriji svih beogradskih opština, a najveći broj obolelih je na teritoriji GO Zemun – 168 (19,6%).

Veliki broj obolelih se takođe registruje na teritoriji:

- GO Voždovac – 131



Na hospitalizaciji bilo 73 obolelih

- GO Zvezdara – 87- GO Čukarica – 86- GO Palilula – 80

Zbog težine kliničke slike na hospitalnom lečenju je bilo 73 obolelih (među njima 62 dece uzrasta 0-3 godine).

Dve bebe umrle u januaru

Kod dva hospitalizovana odojčeta, starosti 4 i 3 meseca, došlo je do smrtnog ishoda 28. 1. odnosno 29. 1. 2024. godine.

Mere prevencije velikog kašlja

U cilju suzbijanja epidemije i sprečavanja pojave novih slučajeva oboljenja predložene su i preduzete sledeće protivepidemijske mere:

- izolacija i lečenje obolelih



- vakcinacija sve nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece uzrasta do navršenih 13 godina- hemioprofilaksa kod kontakata obolelih osoba u porodici prema stručnim preporukama infektologa (nepotpuno vakcinisana deca mlađa od 2 godine i trudnice u poslednjem mesecu trudnoće)- redovno provetravanje prostorija- izbegavanje boravka na mestima gde se nalazi puno ljudi- često pranje ruku

Danica Grujičić, ministarka zdravlja, izjavila je prošle nedelje da Srbija je na pragu epidemije velikog kašlja.

- Od Nove godine imamo oko 400 novih slučajeva velikog kašlja. To je puno i moja molba svima je da zaista vakcinišu decu onako po onom kalendaru koji je inače i zakonski obavezan. Nepotrebno pravimo rizike - rekla je Grujičićeva prošle nedelje u Nišu.

