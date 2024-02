BABA, SNAJA, ŽENA... KO JE TU KOME KO? Mladi Luka sa Zlatibora fotografijom sa porodicom zbunio sve na mrežama

LUKA Crepuljarević osvojio je Srbiju i region svojom emotivnom pričom da se iz grada preselio na selo jer nije želeo da porodična kuća u selu Semegnjevo propada.

Foto: Instagram

On neretko na društvenim mrežama deli trenutke sa sela, a ovoga puta je novom objavom zbunio pratioce.

Luka je, naime, na Instagramu fotografiju na kojoj su, kako je objasnio, "njegove babe Cmiljane brat i njena snaja".

- Večeras mi je srce veliko kao kuća! Na slici je moje babe Cmiljane brat i njena snaja koja je umrla na porođaju! Slikao sam se sa bratićem moje babe Cmiljane, Radojicom, i njegovom ženom Milkom! Srce je puno jer ima ko da me dočeka u kući u kojoj je moja baba Cmiljana devovala! - napisao je Luka, a nakon ove fotografije, mnogi su se zapitali ko je tu Cmiljana, a ko Radojica, te ko je na fotografiji iz sadašnjosti, a ko na onoj uramljenoj.

Foto: Instagram

Na fotografiji koju Luka drži u ruci nalaze se brat njegove bake i njena snajka, koja je preminula na porođaju. Neposredno pre smrti, rodila je Radojicu, koji se nalazi sa Lukine leve strane, dok je supruga Milka sa desne.

Javne ličnosti ga podržale

Inače, Luka Crepuljarević, momak iz sela Semegnjeva kod Zlatibora, koji je postao glavna atrakcija kada je otkrio kako sa dvadeset jednom godinom provodi vreme sa kravama i ovcama, dok za sve to vreme studira.

Kako je nedavno priznao za Blic dan, dobio je podršku od glumice Slobode Mićalović, Miloša Bikovića i mnogih drugih, a posebno se zahvalio pevaču Nikoli Rokviću koji mu je finansijski pomogao.

- Nikola mi je pisao i finansijski mi pomogao. Moram to da istaknem i da mu se zahvalim, iako ja nikada nisam tražio finansijsku pomoć, niti mi je to cilj, on je insistirao – rekao je Luka i ispričao anegdotu vezanu za poznatu pevačicu.

- Kad smo kod Nikole, njegovu pesmu „Oprosti mojoj mladosti“ je prepevala Barbara Bobak koju obožavam. Uz njene pesme radim, kosim... A kada sam čuo da peva tu pesmu, oduševio sam se jer sam tu pesmu i posvetio jednoj devojci, mojoj nesuđenoj... Kad smo kod Barbare, pisao sam joj na Instagramu, nije mi odgovorila verovatno nije videla, ali ovim putem apelujem da mi odgovori – rekao je Luka.

(Blic)

BONUS VIDEO: SLOBODA DUBOKO U TEMELjIMA SRBIJE: "Novosti" u rodnom mestu srpske države